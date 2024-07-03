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桃市疑似發展遲緩兒童通報數增 轉介及早療中心進駐中路4號

桃園市兒童發展通報轉介中心搬遷至「中路4號」社宅，針對轄內疑似發展遲緩兒童通報案件了解、評估後，依居住地區派案到5區早療發展中心。（記者鄭淑婷攝）

桃園市兒童發展通報轉介中心搬遷至「中路4號」社宅，針對轄內疑似發展遲緩兒童通報案件了解、評估後，依居住地區派案到5區早療發展中心。（記者鄭淑婷攝）

2024/07/03 19:31

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市今年截至6月底，6歲以下疑似發展遲緩兒童通報人數1647人，相較疫情期間增加，由伊甸社會福利基金會承接的兒童發展通報轉介中心及第2區早期療育發展中心，搬遷至桃園區「中路4號」社會住宅，提升轉介及早療服務量能，桃市府婦幼發展局長杜慈容表示，桃園市發展遲緩兒童聯合評估醫療院所，今年也從8家增加到9家，讓服務量能擴增到2500人次，縮短孩子等待的時間。

疑似發展遲緩兒童發掘窗口眾多，通報量最多的還是社政單位，婦幼據統計，疫前期間，2021年通報人數2399人、2022年2602人、2023年2865人，而今年截至6月底已有1647人、通報率超過8%，伊甸兒發轉介中心社工督導何美嬋表示，主要是疫情期間，兒童外出、互動受到限制，發展遲緩狀況不易被察覺，另也可能是家長的早療觀念提升，讓通報案件有逐年增加趨勢。

婦幼局表示，任何窗口發現的疑似發展遲緩兒童，都會進到社家署的通報系統，桃園市兒童發展通報轉介中心會針對桃園市兒童進行評估、了解後，依居住地區派案到5區的早療發展中心，若孩子同時有多重性問題，會進入聯合評估醫療院所治療。

婦幼局長杜慈容表示，桃園市發展遲緩兒童聯評醫療院所，今年從8家增至9家，新增北榮桃園分院，服務量能可從1600人次增加到2500人次，讓需要聯評的孩子儘快得到服務，縮短等待的時間，也正在規劃早期篩檢門診，希望能在明年初啟用，提供更快速、整合性的一條龍服務。

桃園市兒發通報轉介中心及第2區早療發展中心，搬遷至「中路4號」社宅3樓，整體空間更加寬敞，規劃符合發展遲緩兒童的認知學習、動作發展等需求，今（3）日開幕典禮由7歲視障鋼琴小王子「饅頭」擔任開場演奏，阿嬤說，社工是「饅頭」生命中第1個貴人，因先天視覺障礙，右眼看不見、左眼僅看得到距離1.5公分的物品，低視能關係導致他發展進度稍慢，感謝伊甸社工的陪伴，包括陪同就醫評估、申請社福資源及協助連結視障及早療資源，讓「饅頭」有了很大的進步，今年正式從早療畢業，也將進入小學就讀。

伊甸副執行長何天元表示，伊甸投入早療服務已經30年，為慢飛天使提供多元適切的專業服務，也成為慢飛家庭的最大後援，感謝桃市府提供符合早療需求的場地與資源，將整體空間與交通便利性都升級，共同關注每個慢飛家庭的需求。

第2區早療發展中心主要服務桃園、龜山區兒童，空間規劃符合發展遲緩兒童的認知學習、動作發展等需求。（記者鄭淑婷攝）

第2區早療發展中心主要服務桃園、龜山區兒童，空間規劃符合發展遲緩兒童的認知學習、動作發展等需求。（記者鄭淑婷攝）

第2區早療發展中心主要服務桃園、龜山區兒童，空間規劃符合發展遲緩兒童的認知學習、動作發展等需求。（記者鄭淑婷攝）

第2區早療發展中心主要服務桃園、龜山區兒童，空間規劃符合發展遲緩兒童的認知學習、動作發展等需求。（記者鄭淑婷攝）

由伊甸承接的桃園市兒童發展通報轉介中心及第2區早期療育發展中心，搬遷至桃園區「中路4號」社宅，提升轉介及早療服務量能，3日舉行開幕儀式。（記者鄭淑婷攝）

由伊甸承接的桃園市兒童發展通報轉介中心及第2區早期療育發展中心，搬遷至桃園區「中路4號」社宅，提升轉介及早療服務量能，3日舉行開幕儀式。（記者鄭淑婷攝）

桃園市兒發通報轉介中心及第2區早期療育發展中心，搬遷至「中路4號」社宅3樓，開幕典禮由7歲視障鋼琴小王子「饅頭」擔任開場演奏。（記者鄭淑婷攝）

桃園市兒發通報轉介中心及第2區早期療育發展中心，搬遷至「中路4號」社宅3樓，開幕典禮由7歲視障鋼琴小王子「饅頭」擔任開場演奏。（記者鄭淑婷攝）

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