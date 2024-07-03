屏東積極搶攻國際星空旅遊市場 組團赴日本取經提升觀星品質

屏縣府交旅處赴日取經，盼提升屏縣觀星品質，搶攻國際星空旅遊市場。（屏東縣政府提供）

2024/07/03 19:50

〔記者羅欣貞／屏東報導〕星空旅遊漸成未來國際旅遊趨勢，日本、泰國與澳洲已投注大量資源推廣，屏東縣政府本週派員赴日本舉辦觀光推介會之餘，也特別前往明石市天文館及井原市美星町拜會參訪，期望能夠借鑒其先進的天文設施運營模式，提升屏東星空旅遊吸引力。

屏縣府交通旅遊處表示，明石市天文館是最古老仍在運作的天文館，同時也擁有世界先進的觀測設備和科普教育資源，美星町則以優美的星空及成功的暗空保護措施聞名，不但是世界第一個由居民自決頒訂社區光害自治條例的地方，創造可以在最佳條件下欣賞星空的環境，更是亞洲地區第一個通過國際暗空協會認證的「國際暗空社區」、第一個通過聯合國國際教科文組織認證的「星空自然保護區」。

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屏縣府將星空旅遊列為觀光發展的中長期重要目標，去年底遴選出縣內十大觀星場域，包括德萊公園、海口港沙灘、社頂自然公園、鵝鑾鼻公園、龍磐公園大草原、佳樂水風景區、八瑤灣、高士神社、旭海沙灘、東源部落遊客服務中心等；此次訪日，盼透過走訪日本兩大天文觀星行程，研討如何更有效保護夜空環境，並申請加入國際暗空協會（IDA）的暗空計畫，提升屏縣觀星品質。

交旅處指出，明石市和美星町兩個地方在星空旅遊和夜空保護方面的卓越表現，提供很多寶貴的經驗，未來縣府將結合此次考察成果，繼續推動更多元的星空旅遊相關計畫，並進一步完善縣內的天文設施及夜空保護措施，努力將屏東打造成為國際知名的星空旅遊目的地。

屏縣府交旅處赴日取經，至美星天文台等地參訪。（屏東縣政府提供）

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