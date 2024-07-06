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從白色中找回台灣文學 「文學千層」特展瞥見葉石濤傳奇一生

葉石濤文學紀念館「文學千層」延伸特展，展出葉老珍貴文物。（南市文化局提供）

葉石濤文學紀念館「文學千層」延伸特展，展出葉老珍貴文物。（南市文化局提供）

2024/07/06 18:59

〔記者洪瑞琴／台南報導〕文學如歷史般堆疊，精彩作品如千層綻放。葉石濤文學紀念館與台灣文學館合作，推出「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展，回顧葉老如何開拓台灣文學領域，同時寫下《台灣文學史綱》重要地位，更有首次公開亮相與多年未曾展出的葉老文物。

特展分為「府城青年」、「在府城寫小說、在舊城寫評論」、「不只是文學：文學家的翻譯」、「在台灣看世界文學」、「文學像是地上的一把鹽」；其中首次公開展出的「甲圍國民小學教師葉石濤經歷」更是亮點。透過葉老親筆所寫的資料目錄以及學校服務證明書，瞭解他在白色陰影籠罩下，從台南到嘉義、宜蘭，最後落腳高雄的流浪足跡。

特展睽違3年再次展出葉石濤曾經使用的稿紙、筆、手錶等珍貴文物；其中作為葉老文學象徵的眼鏡，更是自2018年之後再度登場。展覽也梳理葉石濤的文學軌跡，讓民眾更加認識葉石濤其既是作家、又是評論家、也為翻譯家等等多樣的身分轉變。

南市文化局長謝仕淵說，特展從葉老跨越日治時期到國民政府時期的生命經驗中，一探這位才華洋溢的青春少年如何墜入白色恐怖的陰影，並在停筆數年後，終於又重新提筆創作，出版超過100本的書籍，其文學經歷上承日本時代作家精神，下啟台灣文學脈絡，「沒有土地，哪有文學」成為葉石濤文學精神的最佳展現。

另外，2024第4屆葉石濤短篇小說文學獎亦熱烈徵件中，徵件時間自即日起至8月31日止。

「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展即日起至10月6日。

特展梳理葉石濤的文學軌跡，讓民眾更加認識這位台灣文學開拓者。 （南市文化局提供）

特展梳理葉石濤的文學軌跡，讓民眾更加認識這位台灣文學開拓者。 （南市文化局提供）

「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展即日起至10月6日。（南市文化局提供）

「文學千層：從白色找回台灣文學的豐富色彩—葉石濤」延伸特展即日起至10月6日。（南市文化局提供）

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