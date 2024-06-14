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蟲蟲危機！花壇虎山巖金針花遭蚜蟲入侵 花況7年來最差

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，整園的金針花葉子一片枯黃色，花況堪稱7年來最差。 （記者湯世名攝）

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，整園的金針花葉子一片枯黃色，花況堪稱7年來最差。 （記者湯世名攝）

2024/06/14 17:39

〔記者湯世名／彰化報導〕蟲蟲危機！彰化縣花壇鄉虎山巖第2期金針花季進入尾聲，不過金針花的葉子卻呈現一片枯黃，讓前往賞花的遊客一頭霧水，黃姓園主對此指出，第1期尾聲就出現蚜蟲侵襲，第2期最嚴重，整園的金針花葉子一片枯黃色，花況堪稱7年來最差，已對蚜蟲為害進行噴藥防治。

黃姓園主指出，今年第1期金針花在母親節期間達到最高峰，但當時已有少量蚜蟲侵擾，花況比往年都還要差；沒想到5月下旬第2期金針花季展開之際，竟遇到蚜蟲大發生，導致金針花葉片迅速枯黃，進而影響花苞生長發育，導致開花量明顯縮水，遊客人數也隨之減少。

他說，端午節連續假期芽蟲持續為害，且狀況愈來糟，金針花園區呈現一片枯黃，花量甚少之下，3天連續假期入園人數加起來還不到2000人；今年第1期與第2期的金針花飽受蚜蟲侵襲，開花狀況堪稱是7年來最差，也讓他決定要提早進行防治。

他說，屬於台東7號的金針花，在2期花季的花芽分化期和抽苔期時，剛好遇到蚜蟲大發生，造成黃葉嚴重，又加上氣候異常讓花況不佳；儘管連日來大雨打落不少蚜蟲，讓蚜蟲數量顯著減少，但對金針花的傷害已經造成，因此他近日將剷除雜草，讓金針花休養生息，為明年的花季繼續努力，期待再次發光發亮。

虎山巖管委會主委林天潤表示，由於蚜蟲侵襲為害嚴重，因此以噴灑藥劑防治；金針花期預計到本周日後就告一段落，雖然休養生息但不封園，仍歡迎遊客前往踏青賞花。

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，金針花葉子呈現枯黃色，也連帶影響開花狀況。 （記者湯世名攝）

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，金針花葉子呈現枯黃色，也連帶影響開花狀況。 （記者湯世名攝）

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，整園的金針花葉子一片枯黃色，花況不佳。（記者湯世名攝）

虎山巖金針花飽受蚜蟲侵襲，整園的金針花葉子一片枯黃色，花況不佳。（記者湯世名攝）

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