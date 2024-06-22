24日外賓來台訪問 總統府周邊人車管制

迎賓活動交通管制示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

2024/06/22 09:19

〔記者劉慶侯／台北報導〕聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯來台訪問，台北市警中正一分局為配合外交部24日（星期一）上午，在總統府前凱達格蘭大道、重慶南路等周邊路段及府前南、北廣場舉辦迎賓活動，警方屆時將進行人車管制。

北市警中正一分局表示，相關交通疏導管制措施，及周邊道路交道實施管制時段及範圍，說明如下：

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一、「迎賓」活動期間，實施車輛管制區域及時段：

（一）第一階段：

113年6月24日9時起管制：

1、凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向。

2、重慶南路【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

3、懷寧街【寶慶路至貴陽街（均不含）】南、北雙向。

4、重慶南路與衡陽路口管制北往南。

（二）第二階段：

113年6月24日10時15分起至12時（視狀況提早或延後），擴大管制如下：

1、凱達格蘭大道【重慶南路（含）至公園路（不含）】東、西雙向。

2、重慶南路【衡陽路至愛國西路（均不含）】南、北雙向。

3、懷寧街【衡陽路（不含）至貴陽街（含）】南、北雙向。

4、貴陽街【博愛路至公園路（均不含）】東、西雙向。

5、寶慶路【博愛路（不含）至懷寧街（含）】東、西雙向。

二、公有汽、機車停車格管制時段及區域：

（一）管制日期、時段：113年6月23日（星期日）0時至6月24日（星期一）12時止。

（二）管制區域：貴陽街1段（重慶南路至公園路段）南、北側公有汽、機車停車格位，禁止車輛停放。

警方表示，此次活動交通管制措施，管制時間內行經相關路段的各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽北市公共運輸處或各站牌公車調度站查詢相關資訊。

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