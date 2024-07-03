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危樓清水地政所易地重建 盧秀燕：原址設停車場綠美化

清水地政所是危樓，盧秀燕允易地重建，地政所拆除後，與一旁廢棄活動中心一起闢為停車場。（張清照服務處提供）

清水地政所是危樓，盧秀燕允易地重建，地政所拆除後，與一旁廢棄活動中心一起闢為停車場。（張清照服務處提供）

2024/07/03 18:19

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市清水地政事務所使用近50年，已被列危樓，到今仍有員工上班及洽公，台中市議會議長張清照今天會同市長盧秀燕實勘，盧秀燕認為建物安全堪慮，當場同意拆除，另覓市有土地重建含地政所、幼兒園、長照中心等多功能廳舍；原址改建停車場，一併解決紫雲巖停車問題。

張清照指出，清水地政所早在2011年就被營建署列管，建物岌岌可危，又位在大甲斷層帶，近年地震頻繁，目前仍有90名員工在裡面上班，擔憂影響公務員與洽公鄉親安全，改建刻不容緩。

張清照與盧秀燕等人今天進入清水地政所現勘，老舊建物空間擁擠狹窄，檔案幾乎無處存放，老建築也沒有無障礙設施，長者洽辦地政業務無法上樓時，員工只好上上下下跑樓梯協助，十分不便。

地政所新大樓 增設幼兒園、長照中心

盧秀燕認為改建確有必要，考量若原地重建，相關搬遷與租賃廳舍費用不小，不符經濟效益，目前清水銀聯段臨近中華路與中華路九段有一處市有土地，地目符合可興建辦公廳舍，可規劃地下1層、地上5層的聯合辦公廳，除了清水地政事務所，還可規劃幼兒園、心衛中心與長照中心等。

清水地政所鄰近的信仰中心紫雲巖、知名景點鬼洞步道一直缺乏停車空間，盧秀燕也指示，地政所拆除後，與一旁廢棄活動中心一起改闢為大型公有停車場，綠美化後可成為休憩空間，讓清水增加新景點；張清照則促市府縮短規劃期程，讓大眾及早獲益。

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