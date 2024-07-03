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新自強號遇土石流出軌釀9傷 台鐵提出改善措施

大清水溪橋土石流溢流造成列車出軌，台鐵公司董事長杜微說明改善措施。（記者蔡昀容攝）

大清水溪橋土石流溢流造成列車出軌，台鐵公司董事長杜微說明改善措施。（記者蔡昀容攝）

2024/07/03 18:41

〔記者蔡昀容／台北報導〕花蓮縣大清水溪橋6月21日土石流溢流導致台鐵列車出軌，釀司機員在內9人受傷，台鐵公司董事長杜微今天（3日）說明台鐵初步調查結果，提出增設土石流溢流告警系統等改善措施。他說，全案將提報鐵道局，最終調查報告以運安會及鐵道局公布為準。

杜微說，針對大清水溪橋，將增設土石流告警系統，預計7月22日完成；該處輔助攝影機設定成常時顯示，並增設兩個螢幕，加派人力由2名值班人員24小時監看。此外，6月24日已進場疏濬整治溪床，預計7月31日完成。

此外，杜微說，宜花東30座土石流潛勢風險橋梁，將優先設置CCTV監視及水位計，無法已工程改善者，規劃設置土石流溢流告警系統。

杜微補充，0403地震後，於北迴線8處規劃防護組隔及電閘式告警設備，前者預估年底完成，後者明年4月底完成；225處C+優先關注邊坡，已開始現勘工作，7月27日將提出整體改善報告，再辦理改善，預計12月31日完成。

他說，另也委託民間公司進行「台鐵邊坡科技精進巡檢案」，預計7月底核定期末報告，明年6月底前擬定「全路路線防護計畫」。

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