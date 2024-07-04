新北竹圍高中橄欖球隊宿舍被迫縮水 議員盼市府重新調配校園空間

新北市議員鄭宇恩2023年5月前往位於地下室的宿舍現勘。（新北市議員鄭宇恩提供）

2024/07/04 16:11

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北淡水區竹圍高中橄欖球隊多次展獲佳績、全國知名，市議員蔡錦賢、鄭宇恩表示，因應113年度學校國中部將擴增1班，導致球隊休息室將縮水成一間僅能容納30人的小教室，對球員集訓及外地生住宿造成影響。教育局回應，經查體育班學生住宿空間有部分不符合使用用途及隔間材質規定，已請學校提出修繕計畫，並核定經費及輔導住宿空間合法化。

蔡錦賢、鄭宇恩指出，竹圍高中橄欖球隊在賽場上為新北爭光，市府應該好好照顧選手，協助校隊規劃合法的住宿及休息空間，而非因增班需求、要輔導逐步合法化為由，突然不准學生住宿，也未有緩衝期，若學校要採媒合臨近學校宿舍應急，也要考量到球員家境狀況，校隊現有60餘人，有住宿需求的學生達30餘位，長期還是在校園內規劃合適空間比較有效益。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，教育局認為竹圍高中國中部增班需求只有這2年，2年後很有機會自然減班，她和蔡錦賢願支持學校規劃臨時建物作為儲藏功能或低使用強度的教室；此外，她也補充，若依據《國民小學及國民中學設施設備基準》，淡水區的所有國中校舍空間全部不符合規範，市府認為要逐步輔導合法化，就應盡速成立淡海國中，讓竹圍高中國中部、淡水國中及正德國中的學生擁有合理及舒適的校地及教室空間配置，而非不斷壓縮專任教室、社團或校隊空間來因應人口增加帶來的增班。

教育局回應，教育局重視學校校隊住宿的合法化，已於4月召開研商會議，經查體育班學生住宿空間，僅有部分不符合使用用途及隔間材質規定，已請學校提出修繕計畫，並核定學校經費及輔導住宿空間合法化。

此外，教育局表示，淡水區校舍空間皆符合設置規範，並定期辦理且落實「消防安全設備檢修申報」與「建築物公共安全檢查及申報」，確保校舍安全使用；針對淡水區就學人口，教育局已請學校盤整校舍空間及餘裕教室調配教育資源，如有學生就學需求優先以增班方式因應，另關注該區學齡人口變化，審慎評估相關方案以有效配置教育資源。

體育局指出，竹圍高中橄欖球隊是3級銜接重點團隊，體育局跟學校研議配套措施，讓選手安心訓練。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法