嘉縣小葉種紅茶製茶技術競賽 郭紋廷奪冠

竹崎鄉郭紋廷（中）獲得嘉義縣小葉種紅茶製茶技術競賽冠軍。（記者林宜樟攝）

2024/07/04 16:10

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣梅山鄉農會承辦縣級小葉種紅茶製茶技術競賽，大阿里山茶區4鄉31位製茶師觀摩切磋、精進製茶技術、提升茶葉品質及增加市場競爭力，今天經評審專業品評後公布成績，由竹崎鄉郭紋廷獲得冠軍，選出亞軍3位、季軍6位，將擇優參加明年舉辦的全國小葉種紅茶製茶技術競賽。

縣府農業處表示，製茶技術競賽從室內萎凋、揉捻、補足發酵、乾燥等工序，過程採傳統純手工製作。參賽選手取得茶菁時要先行判斷品質，再依製茶時的氣候狀況，自行斟酌每個製茶步驟的時間和程度，需要專注且不眠不休地關注茶菁到茶乾的變化。完成的茶乾，評審會經由茶乾外觀、水色及香味進行評鑑，好的茶乾外觀應為條索緊結勻整、乾燥適當、無焦狀或茶葉碎屑、紫黑油光；茶湯艶紅或橙红、澄清明亮；香氣清香、氣揚；滋味濃翻具收斂性、清甜、甘醇。

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縣長翁章梁頒獎給得獎者，他說，阿里山高山茶除緯度、海拔等氣候環境的孕育，茶園管理、製茶技術及泡茶技術都是重要的環節，其中3成在於製茶技術，製茶師需要感受製茶當下的氣候環境、茶菁品質，去調整製茶時每個步驟的時間和程度，因製茶師的專業與持續精進，才能讓阿里山高山茶產業繼續傳承，也期許將代表嘉義縣參加全國部分發酵茶製茶技術競賽的選手都能獲得好成績。

嘉義縣小葉種紅茶製茶技術競賽得獎名單，冠軍竹崎鄉郭紋廷、亞軍番路鄉羅旭智、番路鄉李柏儀及梅山鄉簡嘉慶、季軍番路鄉黃昶升、竹崎鄉洪舜德、阿里山鄉簡光佐、竹崎鄉林東翰、竹崎鄉鄭捷錡及梅山鄉陳家庭。（16:57更新）

嘉義縣小葉種紅茶製茶技術競賽聚集大阿里山區優秀製茶師比賽。（記者林宜樟攝）

茶湯呈現漂亮的顏色。（記者林宜樟攝）

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