南投80年輕茶農參加製焙茶競賽 選出前10名全國競技

南投縣政府舉辦製茶技術研習競賽，參賽者進行日光萎凋。（記者張協昇攝）

2024/06/21 16:59

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣是國內主要茶產區，縣政府為傳承製、焙茶技術，舉辦製、焙茶技術研習競賽，共有來自全縣80位年輕茶農或茶二代報名參加，今（21）日將分別評選出前10名，代表南投縣參加9月由農業部茶及飲料作物改良場舉辦的全國製茶競賽。

今年製茶技術研習競賽地點設在竹山的宏賓製茶所，20日上午開幕式後，邀請茶及飲料作物改良場南部分場場長林儒鴻到場講解製茶技術，隨後即發放新鮮茶菁讓參賽學員進行日光萎凋，下午則是進行部分發酵茶的實物教學演練及沖泡茶葉講習等，晚間到今日上午由選手完成各項製茶工序，並於中午前完成茶樣提供評審評鑑。

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至於培茶技術研習競賽地點則是在鹿谷的茶及飲料作物改良場南部分場，參賽者6月12日報到領取茶菁後帶回自焙，6月19日缴交焙茶成品，今天與製茶技術組一併公佈前10名成績，並進行經驗分享與講評交流。

南投縣凍頂茶業發展協會理事長劉明俊表示，為讓年輕茶農能傳承傳統凍頂烏龍茶製茶技術與知識，協會承辦此次製、焙茶技術研習競賽，盼透過研習與競賽親自體驗，讓新生代茶農了解茶葉製作與評茶要領，藉此提升製茶技術，並藉由彼此相互觀摩學習及老師傅經驗傳承分享，提升茶農的製茶技術和品質，展現凍頂茶特色。

來自名間鄉、現年30歲的岳芷琳表示，由於家中經營製茶廠，她經常參加各種製茶研習或競賽，可以彼此觀摩、吸取經驗，有效增進製茶技術，因為參加製茶競賽時，對統一發下來的茶菁都不熟悉，只能靠經驗判斷，並依據當地的天氣、環境做應變，很考驗臨場反應。

南投縣舉辦製、焙茶技術研習競賽，有來自全縣80位年輕茶農或茶二代報名參加。（記者張協昇攝）

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