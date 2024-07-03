蘇花崇德段泥流阻斷 今下午搶通

昨搶修過程中又下大雨，泥流持續增加，原訂昨搶通恐視狀況在今天下午二點搶通。（公路局提供）

2024/07/03 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮○四○三地震後山區土石鬆軟，每逢豪雨來襲就會發生土石泥流淹沒台九線蘇花公路，甚至漫過路面影響鐵路，公路局東區養護工程分局指出，一六四公里崇德路段昨搶修過程中又下大雨，泥流持續增加，原訂昨搶通恐視狀況在今天下午二點搶通。

公路局東工分局指出，蘇花公路一六三到一六四公里崇德路段一日晚間發生土石泥流道路阻斷，現場土石量多達一千五百立方米，公路局搶災團隊獲報後全力搶災，不過昨天凌晨在一六一．三、一六四．四公里處都繼續發生土石流，下午二點半後又下起大雨，搶災過程遭遇上方土石泥流數度坍滑。

請繼續往下閱讀...

南澳工務段原預定昨中午搶通後延到下午五點，後來再延後。公路局東工分局指出，台九線蘇花公路一六四．二公里處，因土石泥流內含水量高，搶災過程遭遇上方土石泥流數度坍滑，昨下午山區再度發生強降雨，土石泥流一路從高邊坡渲洩而下，邊坡及路面上土石泥流，增加搶災難度。

而崇德路段傾瀉而下的泥流也漫過蘇花公路面往東漫流，連同台鐵軌道也被入侵，台鐵公司指出，因蘇花公路崇德路段發生土石泥流，漫過路面溢流入侵到鐵軌，崇德至和仁間有二處發生嚴重土石流造成鐵路中斷，經連夜搶修清除東正線土石後，於昨清晨四點十分搶修完成，列車通過仍須減速行駛。

公路局指出，蘇花和仁至崇德路段一日晚發生泥流後，把一五九．三公里人車往北撤離，一六四．八公里人車往南撤離後，晚間十點多同時發生多處土石流道路阻斷，道路封閉。一六三到一六四公里包含匯德隧道內共有七部大貨車，廿七輛小客車、四輛機車合計近百人受困，昨天上午七點才脫困。

台九線蘇花公路一六三到一六四公里崇德路段一日晚間發生土石泥流道路阻斷，現場不斷坍崩加上下雨造成搶修困難。（公路局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法