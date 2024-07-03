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五大癌症公費篩檢 符合條件快檢查

肺部低劑量電腦斷層有助於早期發現肺癌。 （資料照，北榮提供）

肺部低劑量電腦斷層有助於早期發現肺癌。 （資料照，北榮提供）

2024/07/03 05:30

〔記者林志怡／台北報導〕癌症是國人健康一大威脅，國民健康署癌症登記報告顯示，二○二一年有超過十二萬人罹癌，平均每四分十九秒就有一人罹癌，為及早發現病變並介入治療，國健署已針對大腸癌、乳癌、子宮頸癌、肺癌及口腔癌等五大癌症提供篩檢服務，可降低癌症死亡風險廿％至七十％不等，符合篩檢資格民眾請多加利用。

死亡風險降低20％至70％

目前公費篩檢資格為卅歲以上婦女，每三年應至少接受一次子宮頸抹片檢查；四十五至六十九歲婦女、四十至四十四歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每兩年一次乳房攝影檢查；五十至七十四歲民眾，每兩年一次大腸癌篩檢糞便潛血檢查。

卅歲以上有嚼檳榔或吸菸之民眾，十八歲以上有嚼檳榔之原住民，每兩年一次口腔黏膜檢查。具肺癌家族史、重度吸菸史及相關條件民眾，每兩年一次低劑量電腦斷層檢查（LDCT）。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，資料顯示，每兩年一次糞便潛血檢查，可降低卅五％大腸癌死亡率；每兩年一次乳房Ｘ光攝影檢查，可降低四十一％乳癌死亡率；每三年一次子宮頸抹片檢查，可降低約七十％子宮頸癌死亡率；低劑量肺部電腦斷層檢查，則可降低重度吸菸者廿％肺癌死亡率；具有嚼食檳榔或吸菸習慣者，每兩年一次接受口腔黏膜檢查，可降低廿六％口腔癌死亡風險。

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