樺加沙颱風》9/23交通、活動異動、景點關閉一次看（不斷更新）

2025/09/23 08:30

首次上稿 07:41

更新時間 08:30

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天（23日）受第18號樺加沙颱風及其外圍環流影響，東半部地區、恆春半島及高屏山區雨勢持續，易有大雨或豪雨。本報為讀者整理全台各地交通停航異動及景點關閉等資訊。

●交通異動

《花蓮台9線馬太鞍溪橋部分封閉》馬太鞍溪上游堰塞湖恐溢流，馬太鞍溪橋23日清晨宣布先封1車道。。

《台鐵停駛》台鐵23日中午前南迴線、台東線、北迴線各級列車停駛。

《高鐵全線正常營運》台灣高鐵23日全線正常營運。

《17處省道預警性封閉》截至22日晚間8時，共有17處省道路段預警性封閉。

《桃園機場航班異動》23日前往日本、港澳、東南亞航班，多有取消或異動情形。

《金門小三通金泉、金廈航線暫停》小三通金泉、金廈兩航線23日續停一天。

《台20線寶來二號橋預防性封閉》台20線寶來二號橋22日晚間起預警性封閉。

《海運12航線110航次停航》23日海運航線共有12航線110航次停航；小三通客運自金門水頭至廈門五通、泉州石井23日全天停航。

《屏東泰武、春日、三地門鄉道路封閉》屏東縣泰武、春日、三地門鄉道路22日晚間8點起預警性封閉。

《中橫預警性封路》22日晚間6點半起預警性封閉台8線關原至太魯閣路段。

《澎湖空運加班機資訊》23日機場正常起降，高雄航線將視現場狀況爭取加班。

《蘇花路廊封閉》台9線154.7k到165.7k（和仁~崇德）22日傍晚17點35分實施預警性道路封閉「只出不進」。

《華航華信國際線航班異動》華航及華信航空9月22日至24日國際線航班異動，部分航班取消或延後起飛。

《虎航航班異動》台灣虎航部分航班22至24日部分航班取消。

《花蓮玉里高寮便道封閉》玉里鎮高寮便道22日晚間6時起預警性封閉。

《南迴公路預警性封閉》台9線南迴公路屏東草埔-新路路段及台9戊線台東安朔-屏東草埔路段預計22日晚間10點實施預警性道路封閉管制。

《南橫公路預警性封閉》公路局南區分局預計於22日下午5時於台20臨105線0K~44K（梅山口至向陽）路段實施預警性封閉。

《阿里山林鐵停駛》22日上午10點嘉義往阿里山5車次預警性停駛，23日、24日全線停駛。

●活動取消或延後

《花蓮縣停班 外交部東部辦事處9/23停止護照申辦等服務》領事事務局表示，外交部東部辦事處23日將停止各項領務服務，包括國人護照申辦及核發。

《北市2025水舞嘉年華明後天暫停》在松山錫口碼頭、彩虹橋舉辦的「2025水舞嘉年華」活動22日及23日暫停演出。

●景點

《合歡山遊樂區9/23暫停開放 奧萬大、天池山莊照常開園》奧萬大和天池山莊照常開園，但仍請遊客注意天候變化。

《南投縣9/23正常上班上課 合歡山森林遊樂區暫停開放》縣府宣布23日正常上班上課，惟合歡山國家森林遊樂區暫停開放。

《宜蘭福山植物園9/22預警性休園》福山植物園22日實施預警性休園。

《武陵、清境、福壽山農場明下午2時起休園》退輔會武陵、清境、福壽山等3大高山農場全面實施休園。

《宜蘭龜山島9/21中午到9/23預警性封島2天半》宜蘭龜山島21日中午起到23日預警性封島二天半。

《花蓮分署轄管森林育樂場域明08:00起封閉》農業部林業及自然保育署花蓮分署轄管森林育樂場域自22日上午8點起預警性休園、休館及封閉。

《玉山國家公園禁止入園》玉山國家公園管理處公告自21日上午8時30分起全面禁止入園活動。

《雪霸國家公園預警性休園、九九山莊暫停住宿》雪霸國家公園管理處自21日上午8點30分起實施預警性休園與入園管制措施。

《雙流、墾丁及山區等步道22日起預警性休園》林業保育署屏東分署轄內森林遊樂區及自然步道自22日8時起預警性休園。

《太平山森林遊樂區9/21下午5點起預警性休園》太平山國家森林遊樂區21日下午5點起將預警性休園。

《林保署台東分署轄管森林育樂場域、林道 9/22上午08時起封閉》林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道，22日上午8時起預警性封閉。

