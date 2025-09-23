為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　生活

    樺加沙帶風雨 花東、高雄8路段預警性封閉

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸之台9線長橋路段今天上午10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖（見圖）水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（圖由林保署花蓮分署提供）

    花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸之台9線長橋路段今天上午10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖（見圖）水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。（圖由林保署花蓮分署提供）

    2025/09/23 11:45

    〔記者蔡昀容／台北報導〕樺加沙颱風持續影響台灣風雨，交通部公路局表示，截至今天（23日）上午11時，共8處路段預警性封閉，包括花蓮縣台8線、台9線、高雄市台27線、台東縣台20線等路段。

    預警性封閉路段如下：

    1、花蓮縣秀林鄉台8線114k+600至184k+500（關原至太魯閣路段）暫停實施放行，視今天中午過後沿線風雨情形及路況，再行公布通行時間。

    2、花蓮縣光復鄉馬太鞍溪橋南北端（台9線231k+650、232k+810）及向北延伸之台9線228k+600（長橋路段）已於今天上午10時起實施預警性封橋管制，將視天候、堰塞湖水位及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    3、高雄市桃源區台20線79k至89k+500（寶來二橋至桃源區公所路段），已於9月22日晚間10時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    4、高雄市桃源區台20線91k+500（東莊便橋），已於9月22日晚間10時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    5、高雄市桃源區台20臨93線便道0k至5k（勤和至復興路段），已於9月22日晚間10時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    6、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0k至44k（梅山口至向陽），已於9月22日下午5時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    7、台東縣海端鄉台20線149k+110至199k+000（向陽至初來路段），已於9月22日晚間10時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

    8、高雄市六龜區台27線11k+500至24k+500（中興至大津路段），已於9月22日晚間10時實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

