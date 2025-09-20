林保署台東分署轄管森林育樂場域、林道 9/22上午08時起封閉

台東分署轄管森林育樂場域、林道自22日上午08時起封閉，圖為鯉魚山步道。（林保署台東分署提供）

2025/09/20 21:30

〔記者劉人瑋／台東報導〕今年第18號颱風樺加沙中心位置在鵝鑾鼻東南東方海面上，以每小時14公里速度，向西北轉西北西進行，預估於明（21日）上午發布海上颱風警報。林業保育署台東分署轄管森林育樂場域及林道，22日上午08時起預警性封閉，開放日期另行公告。

鑑於樺加沙颱風外圍環流預估帶來豪大雨勢，台東分署所轄知本國家森林遊樂區（含自然教育中心、虎比公寓知本館）、轄內各自然步道（麻荖漏步道、都蘭山步道、安通越嶺古道東段、綠島觀海步道、綠島阿眉山步道、鯉魚山步道、大武觀海步道、浸水營國家步道東段）及林道（利嘉林道、知本林道、延平林道、錦屏林道、霧鹿林道、紅石林道）自22日上午08時起封閉。

請繼續往下閱讀...

嘉明湖國家步道（包含向陽山屋、嘉明湖山屋）因考量山友下撤安全所需，自明（21日）下午5時先預警性封閉。自封閉至公布開放期間，可申請退還床位全額費用，但不得申請延期或另行安排其他日期床位。

台東分署提醒民眾，非必要請勿前往山區活動，並請隨時關注颱風動態及公路最新資訊。後續將視天候狀況影響，確認森林育樂場域及林道安全無虞時，另行公布開放時間，相關訊息將公告於台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/）及相關網站。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法