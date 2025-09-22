為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    樺加沙颱風影響 至9/22 18:00桃園機場取消17航班

    受颱風影響，明（23）日前往日本、港澳、東南亞航班，多有取消或異動情形，提醒旅客出發前向航空公司確認航班狀況，確保行程順利。（記者朱沛雄攝）

    受颱風影響，明（23）日前往日本、港澳、東南亞航班，多有取消或異動情形，提醒旅客出發前向航空公司確認航班狀況，確保行程順利。（記者朱沛雄攝）

    2025/09/22 21:07

    〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕強颱樺加沙颱風來襲，根據機場公司統計，截至今日18時排定航班起降共計699架次，受較強側風影響取消17架次，含客運航班14架次及貨運航班3架次。受颱風影響，明（23）日前往日本、港澳、東南亞航班，多有取消或異動情形，提醒旅客出發前向航空公司確認航班狀況，確保行程順利。

    機場公司今（22）日召開樺加沙颱風應變會議，總經理范孝倫聽取颱風動態及各業務單位整備報告後，指示各單位加強戒備，積極落實各項防颱作業並提高警覺，有狀況隨時通報。

    機場公司指出，現已針對電力、空調、排水、空橋等設施進行防颱巡檢；備妥防汛沙包、防水閘門、抽水機及發電機等防颱物資待命；並於地下道前、中央通道入口及停車場入口等各重要地點加強防護。

    機場公司表示，隨著颱風影響漸增，桃園機場航班起降時間可能提前或延後，後續航班也可能因此遞延。機場公司提醒旅客，出發前向航空公司確認航班資訊，桃園機場網站會持續更新航班即時資訊，及聯外交通營運情形提供旅客參考。

