太平山森林遊樂區9/21下午5點起預警性休園

宜蘭太平山21日下午5點起預警性休園。（林保署宜蘭分署提供）

2025/09/20 21:52

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕林業及自然保育署宜蘭分署今（20日）晚間發布訊息指出，受樺加沙颱風影響，考量聯外道路恐因山區豪大雨導致崩塌斷路，太平山國家森林遊樂區21日下午5點起將預警性休園。

宜蘭分署表示，依據中央氣象署氣象資訊，預計發布樺加沙颱風海上、陸上颱風警報，恐影響台灣天氣，考量太平山區內宜專1線道路7k處（前崩塌路段）路基安全，且聯外道路台7線、台7甲線、宜51線等，逢豪大雨恐有封閉、中斷之疑慮。

請繼續往下閱讀...

宜蘭分署指出，為顧及旅遊安全，園區（含鳩之澤溫泉區）訂於21日下午5點起預警性休園，區內8條自然步道 ，包括鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道同步封閉。

蹦蹦車最後行駛班次為下午2點，原太平山俱樂部最後導覽場次為2點50分。

另，宜蘭分署所轄社區型自然步道計10條，包含林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道，則是22日起暫停開放。羅東林業文化園區正常開園（倘宜蘭縣政府公告停止上班上課時同步休園）。

宜蘭分署表示，各場域實際恢復開園、開放日期，將視颱風警報解除後，進行災害勘查及環境整備，做滾動式調整後公告。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法