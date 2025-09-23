馬太鞍溪橋遭沖毀無法通行 8處路段維持預警性封閉

馬太鞍溪橋遭馬太鞍溪堰塞湖溢流沖毀。（民眾提供）

2025/09/23 21:14

〔記者林志怡／台北報導〕樺加沙颱風持續為台灣帶來風雨，交通部公路局統計，截至今（23日）晚間7時，8處路段預警性封閉；1處災阻路段無法通行，即被沖毀的花蓮縣光復鄉台9線馬太鞍溪橋；1處道路因溪水溢淹導致單線雙向通行，為高雄市桃源區台20線復興路段。

●8處預警性封閉路段，將視天候及道路實際狀況滾動檢討開放時間。

請繼續往下閱讀...

1、台中市和平區台8線85K~110K（梨山至大禹嶺路段）已於今晚6時實施預警性封閉。

2、花蓮縣秀林鄉台8線114k+600~184k+500 （關原至太魯閣路段）暫停實施放行。

3、花蓮縣吉安鄉台11線4k+800~6k（花蓮大橋）水位急速抬升，已於今天下午5時實施預警性封閉橋梁。

4、高雄市桃源區台20線91k+500（東莊便橋），已於9月22日22時實施預警性封閉。

5.高雄市桃源區台20臨93線便道0k~5k（勤和至復興路段），已於昨天晚上10時實施預警性封閉。

6、高雄市桃源區台東縣海端鄉台20臨105線0k~44k（梅山口~向陽），已於昨天下午5時實施預警性封閉。

7、台東縣海端鄉台20線149k+110~199k+000（向陽至初來路段），已於昨天晚上10時實施預警性封閉。

8、屏東縣三地門鄉台24線27K+400~37K+300（德文路口至神山路段）今晚8時實施預警性封閉。

●1處災阻路段

花蓮縣光復鄉台9線231K+650~232K+810（馬太鞍溪橋）馬太鞍溪橋遭沖毀，替代道路為台11線接台30線。

●1處道路災情

高雄市桃源區台20線99K+500（復興路段）因荖濃溪水位上漲，溪水溢淹至路面，東向車道封閉，西向車道單線雙向通行。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法