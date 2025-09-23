為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    畫面曝光！台9線馬太鞍溪橋3時24分遭沖毀 替代道路公布

    花蓮縣光復鄉台九線馬太鞍溪橋遭洪水沖斷。（民眾提供）

    花蓮縣光復鄉台九線馬太鞍溪橋遭洪水沖斷。（民眾提供）

    2025/09/23 17:02

    〔記者王錦義／花蓮報導〕「馬太鞍溪堰塞湖」受樺加沙強烈颱風帶來豪雨影響，今天下午2點50分溢流，洪水約在8分鐘後抵達下游馬太鞍溪橋，交通部公路局東區養護工程分局指出，馬太鞍溪橋約2時58分水位開始壅高，3時24分觀測到水位沖擊橋墩及大水躍沖越橋面，隨即CCTV遭沖毀畫面消失，現場人員回報馬太鞍溪橋已遭沖毀，明天將對外說明搶修策略。

    公路局東區養護工程分局指出，花蓮工務段於今（23日）上午10時完成馬太鞍溪橋南北端橋梁封閉作業，並依據林保署提供之溢淹範圍圖，向南北延伸至台9線228k+600（長橋路段）及台9線236k+500（光復路段）實施封閉車道。下午3時24分觀測到水位沖擊橋墩及壅高水躍沖越橋面，CCTV亦遭沖毀畫面消失，立即於馬太鞍溪橋成立前進指揮所。

    公路局東區養護工程分局立呼籲用路人，替代路線請行走省道台11線接台30線，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，請避免進入山區道路；請用路人持續注意道路管制訊息並預先規劃行程及相關應變措施，颱風過後山區道路不穩定性高，災後搶通時間需俟災情規模而定，請用路人提前因應規劃避免受困滯留。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息。

