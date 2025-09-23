台鐵南迴、台東線停駛 北迴線對號列車停駛、區間機動行駛

台鐵今天至午夜12點，台東線、南迴線停駛。（資料照）

2025/09/23 15:57

〔記者林志怡／台北報導〕受樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，台鐵今天週二（23日）晚間6點至午夜12點，台鐵南迴線、台東線停駛，北迴線對號列車停駛，區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。其餘路線正常行駛。

台鐵表示，今天晚間12點以前，台東線（花蓮＝台東）、南迴線（台東＝枋寮）停駛；北迴線（蘇澳新＝花蓮）晚間6點以前各級列車停駛，晚間6點至12點對號列車停駛，區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。

請繼續往下閱讀...

台鐵也表列出今晚6點至12點停駛車次：

●北迴線對號列車停駛

441次全區間停駛外，其餘下行列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站；區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。

●南迴線各級列車停駛

一、對號列車

新左營＝台東： 323次、327次停駛，385次截短行駛至潮州。

台東＝新左營：428次、432次、434次停駛。

二、區間（快）車

台東＝枋寮間停駛。

●台東線各級列車停駛

台東往花蓮：449次、317次、445次、447次、323次停駛。

花蓮往台東：434次、442次、438次、448次、252次停駛。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法