台鐵南迴、台東線停駛 北迴線對號列車停駛、區間機動行駛
台鐵今天至午夜12點，台東線、南迴線停駛。（資料照）
〔記者林志怡／台北報導〕受樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，台鐵今天週二（23日）晚間6點至午夜12點，台鐵南迴線、台東線停駛，北迴線對號列車停駛，區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。其餘路線正常行駛。
台鐵表示，今天晚間12點以前，台東線（花蓮＝台東）、南迴線（台東＝枋寮）停駛；北迴線（蘇澳新＝花蓮）晚間6點以前各級列車停駛，晚間6點至12點對號列車停駛，區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。
請繼續往下閱讀...
台鐵也表列出今晚6點至12點停駛車次：
●北迴線對號列車停駛
441次全區間停駛外，其餘下行列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站；區間（快）車視風雨情況機動行駛至漢本站。
●南迴線各級列車停駛
一、對號列車
新左營＝台東： 323次、327次停駛，385次截短行駛至潮州。
台東＝新左營：428次、432次、434次停駛。
二、區間（快）車
台東＝枋寮間停駛。
●台東線各級列車停駛
台東往花蓮：449次、317次、445次、447次、323次停駛。
花蓮往台東：434次、442次、438次、448次、252次停駛。
熱門賽事、球星動態不漏接