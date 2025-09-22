樺加沙颱風影響澎湖空運 9/23加班機資訊出爐

澎湖機場受樺加沙颱風影響，22日下午班機全部取消。（記者劉禹慶攝）

2025/09/22 19:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕受到樺加沙颱風影響，澎湖機場下午航班取消，近1800名乘客受到影響，立委楊曜服務處與澎湖縣政府協調華信航空公司，加開明（23）日台北航線1航班加班機，請有需求民眾盡速訂位，明日機場正常起降，高雄航線將視現場狀況機動性爭取加班。

澎湖地區因受到樺加沙颱風逐漸接近影響，航空公司基於確保飛航安全及防颱整備作業，22日1時30分以後航班全部取消。澎湖航空站表示，取消班次合計共29航班（其中澎湖往台北9航班、澎湖往台中6航班、澎湖往嘉義1航班、澎湖往台南2航班、澎湖往高雄10航班、澎湖往七美1班），受影響訂位旅客共有1796人。

經過爭取後，23日台北-澎湖AE-2385/上午9時45分-10時45分，澎湖-台北AE-2386/上午11時35分-12時30分，今（22）日下午6時30分起逕向華信航空公司全球資訊網、app或7-ELEVEN ibon、全家FamiPort訂位購票。

華信航空：https://www.mandarin-airlines.com 、 412-8008（手機先撥02）。澎湖縣政府感謝華信航空公司、交通部民用航空局協助，提醒民眾提早訂位、注意開票期限及機票使用限制。外出旅遊或返鄉應事先完成訂位，以利搭機順利。

澎湖機場22日下午停航，中午前遊客湧入機場補位。（記者劉禹慶攝）

