高鐵宣布9/23全線正常營運

樺加沙颱風掃過台灣尾，高鐵公司宣布，23日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用。（資料照）

2025/09/22 21:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕樺加沙颱風掃過台灣尾，外圍環流在今晚到明日影響全台最明顯，不少交通航班大亂，但高鐵公司今（22日）宣布，明（23）日全線可正常營運，各車次列車依時刻表發車，歡迎旅客多加利用。

另外，高鐵表示，颱風期間部分地區仍可能出現較大風雨，再次呼籲，鄰近高鐵沿線民眾務必加強固定：大型T字招牌、農（漁）用尼龍網具、帆布、棚架、氣球、廣告物等物件，由於該等物品若遭強風吹落，可能飄入高鐵路線範圍內，恐纏繞架空電車線、損毀高鐵資產設備，亦將嚴重影響行車安全，而有觸法之虞，請民眾切勿掉以輕心。

高鐵公告颱風期間相關退費及退票規定，自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間列車車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起1年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。但高鐵因颱風之天然災害因素，而採取行車限速導致列車到站延誤，將不適用延遲之退費補償規定。

