為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    樺加沙颱風》台鐵：今日18:00前南迴北迴線、台東線停駛

    台鐵今晚間6點以前，北迴線、台東線、南迴線停駛。（資料照）

    台鐵今晚間6點以前，北迴線、台東線、南迴線停駛。（資料照）

    2025/09/23 10:10

    〔記者蔡昀容／台北報導〕受樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，今天週二（23日）晚間6點以前，台鐵北迴線、南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛。

    台鐵表示，今天晚間6點以前，北迴線（蘇澳新＝花蓮）、台東線（花蓮＝台東）、南迴線（台東＝枋寮）停駛。

    台鐵也表列出今天中午12點至晚間6點停駛車次：

    ●北迴線各級列車停駛：420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。

    ●南迴線各級列車停駛：

    一、對號列車

    新左營＝台東：431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州。

    台東＝新左營：308次、314次、422次、708次、324次（花蓮＝台南間）停駛，168次潮州＝七堵間正常行駛、386次潮州＝台中間正常行駛。

    二、區間（快）車：台東＝枋寮間停駛。

    三、藍皮列車台東＝枋寮5898次、5899次停駛。

    ●台東線各級列車停駛：

    台東往花蓮：423次、477次、431次、283次、439次、441次。

    花蓮往台東： 422次、424次、324次、428次（花蓮＝台東間）、232次、432次（花蓮＝台東間）。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播