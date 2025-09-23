樺加沙颱風》台鐵：今日18:00前南迴北迴線、台東線停駛

台鐵今晚間6點以前，北迴線、台東線、南迴線停駛。（資料照）

2025/09/23 10:10

〔記者蔡昀容／台北報導〕受樺加沙颱風及其外圍環流豪雨影響，今天週二（23日）晚間6點以前，台鐵北迴線、南迴線、台東線停駛，其餘路線正常行駛。

台鐵表示，今天晚間6點以前，北迴線（蘇澳新＝花蓮）、台東線（花蓮＝台東）、南迴線（台東＝枋寮）停駛。

台鐵也表列出今天中午12點至晚間6點停駛車次：

●北迴線各級列車停駛：420次、421次、426次全區間停駛外，其餘列車行駛至宜蘭、羅東站或蘇澳新站為止。

●南迴線各級列車停駛：

一、對號列車

新左營＝台東：431次、313次、317次停駛，165次截短行駛至潮州。

台東＝新左營：308次、314次、422次、708次、324次（花蓮＝台南間）停駛，168次潮州＝七堵間正常行駛、386次潮州＝台中間正常行駛。

二、區間（快）車：台東＝枋寮間停駛。

三、藍皮列車台東＝枋寮5898次、5899次停駛。

●台東線各級列車停駛：

台東往花蓮：423次、477次、431次、283次、439次、441次。

花蓮往台東： 422次、424次、324次、428次（花蓮＝台東間）、232次、432次（花蓮＝台東間）。

