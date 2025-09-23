中橫公路關原至太魯閣今持續預警性封路 另行公布通行時間

中橫公路台8線關原至太魯閣（114.6k~184.5k）今（23）日持續封閉。道路封閉示意圖。（資料照）

2025/09/23 12:08

〔記者王錦義／花蓮報導〕樺加沙颱風環流帶來強勁雨勢，造成台8線中橫山區沿線九曲洞隧道東端及靳珩隧道東端等多處水瀑夾帶碎石；另155.8k薛家場附近亦有坍方持續落石災情，因雨勢持續尚未減緩，公路局東區養護工程分局太魯閣工務段考量用路人安全，中橫公路台8線關原至太魯閣（114.6k~184.5k）今（23）日持續封閉，後續視搶修狀況公布通行時間。

公路局東區養護工程分局指出，原訂「台8線關原至天祥（116.4k~167.1k）日間（06:00~16:30）開放通行」及「台8線天祥至太魯閣（167.7k~184.5k）日間五次（06:00~08:00、10:00~10:05、12:00~13:00、15:00~15:05、17:00~17:30）開放通行」暫緩實施，將視今日午後雨勢及搶修狀況公布通行時間。

公路局籲請用路人，山區道路地震過後及颱風、豪雨（或連續降雨）期間易坍方、落石，路況難以掌握，非必要請避免進入山區道路，並應隨時注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備。請充分利用公路局智慧化省道即時資訊服務網或手機下載「幸福公路APP」及收聽路況廣播訊息，掌握最新道路資訊。

