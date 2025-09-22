樺加沙颱風影響 虎航9/22-24取消部分航班

樺加沙颱風影響虎航航班。（示意圖，資料照）

2025/09/22 12:25

〔記者蔡昀容／台北報導〕受樺加沙颱風及外圍環流影響，台灣虎航9月22至24日部分航班取消。

9月22日航班取消如下：

－ IT551／IT552 桃園－峴港往返航班

請繼續往下閱讀...

－ IT606／IT607 桃園－釜山往返航班

－ IT602 桃園－首爾仁川航班

9月23日航班取消如下：

－ IT603 首爾仁川－桃園航班

－ IT234／IT235 桃園－新千歲（札榥）往返航班

－ IT210／IT211 桃園－關西大阪往返航班

－ IT200／IT201 桃園－東京成田往返航班

－ IT230／IT231 桃園－沖繩那霸往返航班

－ IT240／IT241 桃園－福岡往返航班

－ IT246／IT247 桃園－佐賀往返航班

－ IT216／IT217 桃園－東京羽田往返航班

－ IT206／IT207 桃園－名古屋往返航班

－ IT238／IT239 桃園－旭川往返航班

－ IT654／IT655 桃園－濟洲島往返航班

9月24日航班取消如下：

－ IT321／IT322 高雄－澳門往返航班

虎航表示，建議旅客可多加利用台灣虎航官網「航班動態」功能，查詢瞭解最新航班異動資訊（https://ec-v2.tigerairtw.com/zh-tw/check-flight-status/）。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法