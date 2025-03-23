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    反共美籍網紅「樂樂法利」入境遭拒 北市勞動局還原檢舉情況

    YouTuber樂樂法利昨公開影片說明來台遭到拒絕入境。（翻攝自Youtube）

    YouTuber樂樂法利昨公開影片說明來台遭到拒絕入境。（翻攝自Youtube）

    2025/03/23 13:08

    〔記者劉詠韻／台北報導〕於YouTube頻道超過42萬訂閱者的美國籍網紅樂樂法利，過去曾稱「拿共產黨的獎學金，卻走上反共道路」，日前卻自爆2023年申請台灣就業金卡，入境時竟被告知不允許進入台灣，讓他一度直呼「很殘忍」。台北市勞動局今（23）日回應，當時勞動力重建運用處接獲檢舉，指多位未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目；而樂樂法利當時因非法工作遭到裁處，但基於人已經出境，因此全案移送移民署處置。

    針對美籍網紅「樂樂法利」入境遭拒一事，勞動局表示，當時台北市勞動力重建運用處接獲民眾檢舉，指多位未申請工作許可的外國人參加國內數個電視台政論節目，經該處查證屬實，隨即移送勞動局依法裁處，基於裁處對象已不在境內，因此移請移民署依法辦理。

    勞動局進一步說明，樂樂法利於2023年來台但因非法工作而遭北市勞動局裁處，但當時他已經出境，因此全案移送移民署處置；而移民署則因樂樂法利管制期間，已不符就業金卡條件，並依規定撤銷許可，日後符合解除管制規定，可再次提出申請。

    勞動局強調，依據《就業服務法》第43條，外國人未經雇主申請許可，不得在中華民國境內工作，同法第68條違反第43條規定的外國人，應即令其出國，不得再於中華民國境內工作。

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