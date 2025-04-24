沈伯洋籲勿落入「藍白公投陷阱」 力拚35泛藍立委連署過二階

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/24 14:03

〔記者林哲遠／台北報導〕「剷除黑芯」領銜人曹興誠、民進黨立委沈伯洋、今日偕等數個罷團代表召開「告急！連署拚130%，別讓罷免被公投偷走」記者會。沈伯洋呼籲各地民眾踴躍參與連署讓各罷團突破130%安全門檻，避免進入補件程序，讓罷免投票落入藍白設下的公投陷阱；曹興誠則要求民進黨積極協助連署，不要什麼都交給志工做。

沈伯洋指出，目前最穩妥的方式是初次遞交連署書時即達130%安全門檻，一旦進入補件程序，按現行規定需花10天補件、40天審查，與其他罷團將落後50天進展，甚至可能和國民黨、民眾黨提出的爭議公投案綁在同日投票，屆時討論重點皆會聚焦於公投案，恐讓罷免訴求遭到稀釋。

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沈也強調，都會區人潮壅擠、收件較容易，很多選區的範圍廣大，不易收件；再者，有一些藍委是大家覺得一定會被罷免像新北國民黨立委葉元之，大家都以為已過門檻就不出來連署，但距離130%安全門檻還有一段距離。

「這週末就是二階連署的最後一個禮拜，呼籲大家站出來讓連署過130%門檻！」沈伯洋說，恰好國民黨426要在凱道集會，如果他們有5萬人在台北，那我們就衝5萬張，他們有10萬人，我們就10萬張。

曹興誠提及，桃園民進黨議員黃瓊慧收了1萬1000份罷免連署書，罷免到此階段，罷團志工都盡了很大的力量，現在民進黨的黨工們要積極一點，向黃議員學習，把連署衝出來。現在國民黨根本是中共側翼，做得非常積極，他要求民進黨要積極一點，更是民進黨義不容辭的政治責任。

「不要什麼都交給志工做！那你們做什麼？」曹興誠呼籲，最後臨門一腳，民進黨的組織、黨工通通跳下來，盡全力來完成。

台灣公民人權聯盟今（24）日舉辦「全台罷免行動告急記者會」，包括聯電創辦人曹興誠、立委沈伯洋等人出席。（記者叢昌瑾攝）

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