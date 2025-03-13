感動！不用公部門一毛錢 彰化「叫春小搖滾」邁入第10年

叫春小搖滾近年來都在八卦山大佛對面的卦山村廣場登場。（取自叫春小搖滾臉書）

2025/03/13 06:11

〔記者劉曉欣／彰化報導〕經費百分百自籌的「叫春小搖滾」，今年堂堂邁入第10年，從原本不被看好，到如今已成為彰化春天最老牌的音樂祭。發起人詹玲涓說，就算募款再辛苦，她從來沒有放棄的念頭，只想讓家鄉也有讓人感受到從土地湧出溫度的樂章。

詹玲涓表示，「叫春小搖滾」名稱很不彰化，也很不傳統，居然還不是由年輕人所主辦，在在都打破所有外界的想像。當初是因為她認識農村武裝青年的主唱阿達，阿達邀請她在去高雄聽「蚵寮小搖滾」，她一聽就感動到痛哭流涕，決定也要在彰化家鄉辦音樂祭，但她熟識的音樂人就只有阿達一人，阿達一口答應幫她去揪歌手來開唱。

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因此，「叫春小搖滾」在2016年3月初開辦，剛好時值春季，直接命名超好記又響亮的「叫春小搖滾」，來向「蚵寮小搖滾」致敬。前幾年舉辦地點都在長興街，就選在詹玲涓經營的自家用料理食堂前面，申請路權來封路開辦，後來又曾換到日式宅院、元清觀、彰化孔子廟，2022年開始則換到八卦山大佛前的卦山村。

詹玲涓強調，堅持向民間募款，不向公部門申請經費，這是她「叫春小搖滾」走過10年的原則，在每次表演也會放上打賞箱，民眾所捐錢補足募款不足後，多餘款項就作為明年活動經費，因為每年都會有觀眾打賞，也都有活動剩餘款，讓她也沒有不辦下去的理由。

詹玲涓笑說，開辦「叫春小搖滾」的起心動念，就是她希望家鄉也有自己的音樂祭，用最潮的音樂來讓年輕人願意站出來，坐下來聽音樂，也讓出身彰化的歌手可以返鄉演出，她希望「叫春小搖滾」是屬於彰化人春天的共同記憶，這是家鄉土地的溫度，也會一直辦下去。

「叫春小搖滾」今年將在3月15日下午3點半登場，演出到晚間9點，市集為下午1點到晚間9點，今年演出者有大叔樂團、狗吠火車、彰化藝術高中熱舞社等等。3月16日則有「做伙踅菜市仔」一系列活動。

因為看了「蚵寮小搖滾」大受感動，讓彰化經營食堂的女子詹玲涓決定募款開辦「叫春小搖滾」。（詹玲涓提供）

叫春小搖滾近年來都在八卦山大佛對面的卦山村廣場登場。（取自叫春小搖滾臉書）

最早期的叫春小搖滾就在彰化市長興街封街開辦。（詹玲涓提供）

叫春小搖滾就算是疫情期間也咬牙開辦，曾經在彰化孔廟登場，由縣議員吳韋達的弟弟吳冠達帶來專業魔術表演。（資料照，記者劉曉欣攝）

叫春小搖滾邁入第10年，堅持活動全數自行募款。（詹玲涓提供）

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