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    長榮航空「桃園－青森」航線復飛 每週3班

    長榮航空復飛「桃園－青森」航線，於日本青森機場舉行慶祝儀式。長榮航空日本支社支社長陳啟偉（右四）與青森縣知事宮下宗一郎（左四）等人剪綵。（長榮航空提供）

    長榮航空復飛「桃園－青森」航線，於日本青森機場舉行慶祝儀式。長榮航空日本支社支社長陳啟偉（右四）與青森縣知事宮下宗一郎（左四）等人剪綵。（長榮航空提供）

    2024/10/29 19:42

    〔記者蔡昀容／台北報導〕日本青森縣自然及人文觀光資源豐富，長榮航空「桃園－青森」航線歷經疫情中斷，今天（29日）起復航，未來提供每週3班服務，日本青森縣廳也於青森機場舉行慶祝儀式。

    青森縣是日本本州最北城縣，自然及人文觀光資源豐富，包括奧入瀨溪美景、橫跨青森縣與秋田縣間的十和田湖、300年歷史的「青森睡魔祭」、歷時800年的祈禱豐收祭典「八戶柄振舞」；當地農產品豐富，四季都有各式農作採收體驗活動，適合親子同樂。

    長榮航空1995年起包機經營青森航線，2019年7月17日改為每週2班的定期航班，旺季時最多增為每週5班，但2020年受疫情衝擊暫停飛航，直到今天正式復航。

    長榮航空「桃園－青森」航線以空中巴士A321-200機型飛航，機上配有8個商務艙、176個經濟艙。桃園飛往青森航班，週二、四、六上午10點起飛，下午2點30分抵達；青森飛抵桃園航班，週二、四、六下午3點30分起飛，晚間7點抵達。

    長榮航空飛航日本航線30年，直飛日本十大航點，包括青森、東京成田、東京羽田、大阪、札幌、福岡、沖繩、小松、仙台及愛媛松山，提供台灣出發13條航線，每週137班飛航服務。

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