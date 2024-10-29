高鐵南延屏東冒出高雄方案 屏縣議員：不能一直等下去

屏東縣議員梁育慈（左）強調，高鐵南延屏東不能一直等下去。交旅處長黃國維（右）強調縣府都有掌握進度。（取自屏東縣議會網站）

2024/10/29 17:27

〔記者羅欣貞／屏東報導〕高鐵南延屏東進度到哪裡？屏東縣議員梁育慈今天（29日）在議會質詢時指出，高鐵南延屏東進入環評，突然冒出高雄方案，尊重高市民決定，「但屏東不能一直等下去！」請縣府強烈跟中央表達態度，如延宕也請開出具體時程表。

民進黨屏東縣議員梁育慈表示，高鐵從2007年通車，屏東被排除在外至今17年；南延屏東2019年已呈報可行性研究，建議選擇左營案。但到現在，縣府本會期施政報告，高鐵要在綜合規劃後9年完工，2019年至今已是綜合規劃末期，準備要進入環評，拚了這麼久，突然冒出高雄方案；縣府交旅處到底有沒有掌握？

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交旅處長黃國維答覆，屏東縣政府都有掌握訊息，技術層面尊重鐵道局；高市這一端，正在做更細部評估。鐵道局11月會與高市說明會，鐵道局有確認說2024年底前正式宣布。

梁育慈還指出，高雄方案沿台鐵路廊，且經過市區，連左營方案實際規劃都困難，若走市區遇到阻礙會不會又更大。屏東縣府是否有預估延宕時間會多久？到底要走高雄，還是左營方案，尊重中央、高市民決定，但屏東不能一等再等下去。

梁育慈強調，左營方案一路打拚，好不容易進入綜規，要環評了，前面流程又要重來，方案重提，勢必延宕，要等到何時？請屏東縣政府在高鐵議題上要硬起來，充分表達立場，請中央承諾相關期程。

針對中長期發展，梁育慈也問，縣府有考慮爭取高鐵維修機廠來屏東設站嗎？黃國維則答復，台鐵六塊厝站等部分要遷移，可以先行施作，可以做的先做。未來延伸潮州站，潮州站區是台鐵最大維修站，未來延伸到潮州，高鐵維修也是在潮州，相信是完美組合，可成屏東發展基地。

高鐵南延屏東案牽動屏東縣民的心。（資料照）

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