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    板橋府中遊龍電梯3條鋼索斷裂下墜 鑑定報告1個月出爐

    新北市板橋區府中商圈的遊龍陸橋景觀電梯日前突然墜落，造成2人受傷，板橋區公所與市府工務局、中華民國電梯升降設備協會、台灣省機械技師公會到現場會勘，初步判斷肇事原因為3條鋼索斷裂。（板橋區公所提供）

    新北市板橋區府中商圈的遊龍陸橋景觀電梯日前突然墜落，造成2人受傷，板橋區公所與市府工務局、中華民國電梯升降設備協會、台灣省機械技師公會到現場會勘，初步判斷肇事原因為3條鋼索斷裂。（板橋區公所提供）

    2024/10/29 17:21

    〔記者賴筱桐／新北報導〕位於新北市板橋區府中商圈的遊龍陸橋景觀電梯，日前突然墜落，造成1名婦人和1名幼童受傷，板橋區公所與市府工務局、中華民國電梯升降設備協會、台灣省機械技師公會到現場會勘，初步判斷肇事原因為3條鋼索斷裂，造成電梯下墜；鑑定報告預計1個月內出爐，釐清責任歸屬。

    板橋區公所工務課長許仁杰表示，經協會與技師公會人員進入電梯勘查，初步判斷肇事原因為3條鋼索斷裂，造成電梯下墜，導致民眾受傷。他說，斷裂的3條鋼索為今年5月更換，斷裂原因尚待釐清。

    台灣省機械技師公會表示，需要請電梯維修業者檢附鋼索出場資料的證明文件、保養文件，包括材料來源、尺寸大小等，以釐清權責歸屬。

    至於這家維修廠商維護管理的電梯是否逐一清查？許仁杰說，市府已下令全面清查新北市所有公共場域的電梯，不論是否為該廠商，公所將全力配合辦理。

    板橋區公所表示，將依技師公會調查需要，要求廠商快速提供相關資料配合調查，一定要在1個月內完成鑑定作業。另外，2名傷者目前仍在亞東醫院就醫，27日已進行開刀，手術順利，公所將隨時與家屬保持聯繫、持續關懷。

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