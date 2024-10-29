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    自備環保袋上彰化市4菜市場 100元現金兌換200元加倍券

    彰化市長林世賢化身為「阿賢師」，菜市場炒「三杯雞」。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢化身為「阿賢師」，菜市場炒「三杯雞」。（記者劉曉欣攝）

    2024/10/29 17:30

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市公所為了養成民眾上菜市場自備環保袋的好習慣，準備2000張加倍券，11月1日與8日上午在華陽、民權、南門與民生等4處公有市場自備環保袋，或餐具、杯子，就可以憑100元現金兌換到每張價值200元的加倍券在市場使用。

    市公所說，以往為了讓更多年輕世代走入傳統菜市場，通常直接發放禮券，指定只能在公有菜市場使用。這個月配合經濟部辦理活動，自備環保用品到民權、華陽的菜市場，就可以憑100元現金兌換到每張價值200元加倍券。成效良好，加碼擴大在11月舉辦，也把發放地點從2個市場，增加到4個市場。

    不過，有民眾認為，既然要鼓勵大家多到菜市場消費採買，何必多此一舉，用1000元現金來換價值200元加倍券在市場使用。市公所指出，民眾先掏錢再拿到加倍券，將會更加珍惜，而自備環保用具，則希望降低民眾在傳統市場使用塑膠袋的數量，無論是環保袋，或是購物推車或是菜籃，通通都算，但1人只能兌換1次，發放時間為活動當天上午8點半開始。

    彰化市長林世賢今天化身為「阿賢師」，當場炒三杯雞，他說，傳統菜市場的人情味，是連鎖生鮮超商比不上的，只是市場一圈逛下來，就會滿手垃圾，要讓菜市場「減塑」，就要從源頭做起，記得帶環保袋來採購，時尚又環保。

    彰化市長林世賢炒三杯雞，請婆婆媽媽品嘗。（記者劉曉欣攝）

    彰化市長林世賢炒三杯雞，請婆婆媽媽品嘗。（記者劉曉欣攝）

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