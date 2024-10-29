福星社宅求救鈴故障、廣慈社宅掉磁磚 議員陳怡君：設施比玩具爛

台北市議員陳怡君指出，近期開放入住的福興社宅，住戶陳情安全門無法打開、求救鈴故障。（截圖自陳怡君拍攝影片）

2024/10/29 17:21

〔記者何玉華／台北報導〕台北市福星、廣慈社會住宅近期陸續開放民眾入住，台北市議員陳怡君接獲民眾投訴福星社宅樓梯間緊急求救鈴故障，她實測發現，求救鈴按下去後無法回彈也不會響，更無保全連線，質疑驗收放水，而看似豪華的廣慈社宅多處掉磚，影響公共安全，要求都發局務必徹查，保障住戶及民眾安全。

都發局表示，相關工程缺失已通知工程人員會同物管人員巡視，將視缺失部分即時改善；部分社宅若有設備故障情形，將要求住都中心就所屬社宅全面清查，並再檢視定期檢查機制，以維護現場設備正常運作。

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陳怡君今（29）日在市議會工務部門質詢指出，造價17.2億元的福星社宅，住戶陳情被鎖在樓梯間，因為安全門無法打開，一旁的求救鈴也沒有作用，腿受傷的他只能從10樓慢慢走樓梯到1樓才脫困；陳怡君實測發現，安全門無法打開、求救鈴按了無法回彈也不會響，這樣的設施比玩具還爛，質疑是如何通過驗收?

陳怡君也播放廣慈社宅影片指出，造價182億元，堪稱是台北市風景最美、地段最貴、造價最高的社宅，但住戶陳情外牆已有多處磁磚掉落，隨時都有砸傷民眾的風險，而公共區域及地下停車場漏水積成小水漥，影響行的安全，十分落漆。

陳怡君說，台北市住都中心進駐在廣慈社宅內，原該是住都中心品質保證，結果住都中心招牌上方也掉磁磚，實在難堪；她認為，社宅興建品質瑕疵非首次，每個社宅都有類似狀況，申請報修次數屢創新高，興建、管理的都發局與住都中心都難辭其咎，應要求建商做好品質管理，不要讓社宅成為品質不佳的代名詞。

台北市議員陳怡君指出，近期開放入住的福興社宅，住戶陳情安全門無法打開、求救鈴故障。（記者何玉華攝）

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