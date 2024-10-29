黃國昌岳父建案爆挖斷瓦斯管線 北市議員陳怡君：周邊居民憂未爆彈

民進黨台北市議員陳怡君出示住戶提供上週有兩輛瓦斯漏氣搶救車在工地執行任務的照片。（台北市議員陳怡君提供）

2024/10/29 16:44

〔記者何玉華／台北報導〕民進黨台北市議員陳怡君今（29）日在台北市議會工務部門業務質詢時指出，立法委員黃國昌岳父高熙治經營的恆合建設公司6月被爆坡道未通過先偷跑，壓爛人行道未復舊，現在又挖斷瓦斯管，宛如未爆彈，讓附近住戶人心惶惶，質疑黃國昌滿嘴「居住正義」卻雙標對待岳父的建案，要求市府要積極處理，不能只想罰款了事。建築管理工程處長虞積學表示，會加強工地管理。

陳怡君指出，黃國昌岳父在中山區長春路上的建案，今年6月才爆出坡道未通過先偷跑施工，壓爛人行道造成路面破損讓民眾摔傷後，最近又有住戶反映工地怪手挖斷瓦斯管，空氣瀰漫著濃濃的瓦斯味；這已經不是第一次挖斷瓦斯管線，導致附近居民寢食難安，也讓住戶無熱水可用，附近住戶人心惶惶，直言工地就是不定時炸彈。

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陳怡君出示住戶提供上週有兩輛瓦斯漏氣搶救車在工地執行任務的照片，連新建工程處廠商都接獲通報至現場巡檢，民眾也提供挖斷的瓦斯管照片佐證。但她向產發局及建管處索資，建案地址卻沒有任何瓦斯管線搶修相關紀錄！質疑市府如此被動形同放水？還是大立委的背景讓北市府畏懼？產發局解釋，之前因地址錯誤查無資料，虞積學表示，會加強工地管理。

據了解，黃國昌在立院受訪回覆「毫無所悉，依法處理」。

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