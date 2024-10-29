順毅紙業4度捐新北市復康巴士 董事長陳進步有愛

順毅紙業董事長陳進步（中）及其母親陳張抱（左）捐贈復康巴士，新北市府秘書長邱敬斌代表受贈。（記者翁聿煌攝）

2024/10/29 15:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕順毅紙業公司董事長陳進步偕同母親陳張抱女士29日捐贈1輛復康巴士給新北市政府，這是順毅公司第4度捐贈復康巴士，不僅如此，順毅也曾在4年前另捐贈1輛復康巴士給嘉義中華聖母基金會，做為公益接送用途，新北市政府秘書長邱敬斌盛讚陳進步及公司的愛心。

陳進步表示，順毅紙業於68年成立，以瓦楞紙板加工為主要營業項目，屬傳統產業，在2009年時，順毅成立30週年，他的弟弟也是前任董事長陳進雍即以回饋社會為由，捐贈當時台北縣政府1輛復康巴士，第2次於2019年與弟弟赴國外考察時，因弟弟不慎受傷，返台後需定期預約復康巴士就醫，深感復康巴士對病患及家屬的便利，因此再捐贈1輛。

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陳進步說，他弟弟陳進雍於2021年不幸往生，當年再以紀念弟弟名義捐贈第3輛，此次再以公司名義捐贈第4輛，希望讓有需求者有更好的交通接送服務。

邱敬斌表示，陳進步經商之餘，也加入五工扶輪社，並曾擔任陳氏宗親會理事長，熱心公益，而且兄弟情深、對父母孝順，盡管母親陳張抱已高齡90多歲，仍每年帶母親出國旅遊，他代表市府感謝陳家的善行，以及順毅公司的愛心。

順毅紙業公司捐贈復康巴士，新北市府秘書長邱敬斌（中）說明復康巴士操作方式。（記者翁聿煌攝）

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