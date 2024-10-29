板殯何去何從？ 侯友宜：最慢明年1月決定明確方向

新北市板橋殯儀館去留問題持續討論中，市長侯友宜回應，今年一定要做好詳細評估，與民意進行溝通並廣徵意見，最快今年底、最晚明年1月決定，承諾他的態度一定會很清楚。（記者董冠怡攝）

2024/10/29 15:58

〔記者董冠怡／新北報導〕新北市板橋殯儀館去留問題持續討論中，市議員黃淑君今天在總質詢中，詢問市長侯友宜對板殯的態度，侯回應，今年一定要做好詳細評估，與民意進行溝通並廣徵意見，最快今年底、最晚明年1月決定，承諾他的態度一定會很清楚。

黃淑君表示，板殯的存在對於板橋原生住戶很不公平，原本告知是暫時性的設施，如今卻變永久性的機構，多年來希望遷移但未果，市府也無積極溝通協調，侯說可能要優化（改建），但地方對於細節規劃一無所知，板殯改建或遷移應在侯友宜最後任期內，應該要展示明確態度，並且召開地方說明會凝聚各方共識。

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侯友宜表示，他有聽見地方對於板殯去留問題的正反意見，已交代民政局，今年一定要做好詳細評估，與民意進行溝通並廣徵意見，希望年底（指12月）前就要有明確方向，也會做好所有配套措施，最慢明年過年前（指1月）會做出決定，他也不想在剩下任期內，在板殯處置上態度不夠清楚，「一定很清楚！」

民政局長林耀長指出，持續與地方溝通，等到定案後，也會召開說明會。

民政局補充，考量市民使用殯葬設施需求逐年攀升，未來將面臨現有設施無法滿足需求量的狀況，現已就板殯儀改建或遷移等方案進行評估，但因對地方發展影響重大，須通盤考量當地民情及各項因素，目前仍持續徵詢地方意見。市府將綜整地方民意並廣納不同聲音，妥為考量各項可行性後，在明年1月前說明評估結果方案及配套措施。

民政局說明，現今已先針對板殯進行設施改善，包含汰換現有門窗、新設牌位區，強化照明，並重新規劃停車場動線，減輕周邊環境衝擊；另為分散旺日服務量能，透過增設殯儀館多功能室、助念引魂室、禮廳加開，以及增加聯合奠祭場次等方式，以提供近年民眾喪葬行為多元選擇。

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