彭啓明盼公部門仿環境部 使用循環餐盒提高政府綠色採購比例

環境部鼓勵公部門開會使用循環餐盒，減少一次用餐盒。（記者陳嘉怡攝）

2024/10/29 15:55

〔記者陳嘉怡／台北報導〕2030年政府綠色採購將提升至10％，環境部長彭啓明表示，希望未來公部門開會訂便當，都能跟環境部一樣用循環餐盒，減少一次性容器，提高政府綠色採購比例，這也是未來政府永續長聯盟會來進行的目標。另外資源循環署未來也會鼓勵外送平台挑選外送熱點，試辦循環容器外送。

彭啓明上週於總統府國家氣候變遷對策委員會上表示，中央與地方將組公部門永續長聯盟，目標之一為希望政府的綠色採購比例從3%至2030年能提升為10%，帶動國內減碳生態系。

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環境部資源循環署今（29）日與餐飲外送業者、循環容器業者討論包裝減量。彭啓明表示，政府業務採購費一年約4200億元，現在綠色採購約只占120億元，希望其他部會在開會訂便當時，也能跟環境部一樣使用循環餐盒，減少一次性容器，而這也是未來政府永續長聯盟會來努力推動的目標，盼藉此透過擴大政府綠色採購平台，並把外送業者找進來，帶動國內循環容器體系發展。

彭啓明也提到，餐飲外送已成為國人的習慣，但也製造很多垃圾量，過去曾推動過循環容器外送示範案例，但是規模都不夠大，未來會希望擴大循環容器外送，但這也不能增加一般民眾使用外送平台的外送費，希望能維持原有價格。另外11月下旬將與保險業、金融業簽訂合作協議，由於其產業的人口數約莫20、30萬人，希望一起響應環保，辦活動時也能選擇循環容器。

環境部資源循環署長賴瑩瑩表示，循環容器從2019年開始推動至今，目前一年約有140萬個循環容器被使用，循環容器已有初步模式存在，未來希望鼓勵外送平台挑選外送熱點，進行循環容器試辦。今天會議主要是了解外送平台推動循環餐盒的困難點，包括方便性、安全衛生、作業流程等。

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