米其林餐廳母公司又出包！ 調味料檢出致癌農藥 逾百公斤遭攔截

「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」自美國進口的調味料，被檢出含致癌農藥「環氧乙烷」。 （食藥署提供）

2024/10/29 13:05

〔記者邱芷柔／台北報導〕衛福部食藥署今（29日）公布最新邊境查驗不合格名單，旗下擁有双聖、茹絲葵、RAW等知名米其林餐廳的「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」再出包！業者自美國進口的調味料及西南風味粉，均被檢出含致癌農藥「環氧乙烷」，每公斤含量達13.9至21.9毫克，總計133.1公斤全數在邊境遭攔截，並依規定退運或銷毀。

食藥署副署長林金富說明，香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司，從美國進口兩批由「SOLINA」生產的調味醬料，其中76公斤的「調味料 （RIB SPICE）」檢出環氧乙烷含量達21.9ppm，另一批57.1公斤的「西南風味粉 （CAJUN SOUTHWEST SPICE）」則檢出13.9ppm。

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根據食藥署統計，赫士盟在過去半年內已有5批產品在邊境檢驗不合格，包含今天的2批、兩週前公布的1批調味料和1批西南風味粉，以及今年7月公布的1批蜂蜜燻辣醬，均因檢出環氧乙烷違規。

美國輸台的調味醬料頻違規，近半年報驗334批中有22批不合格，不合格率達6.6%，問題主要在環氧乙烷及二氧化硫違規。食藥署已要求改善，美方也於10月5日回應，未來將改用高溫蒸氣等方式取代二氧化硫抑制病菌，並主動監控庫存、透過公協會輔導業者。

林金富表示，目前查出的違規產品，多為美方回覆改善措施前已出港的品項，預計持續觀察至11月中旬，如製造廠違規情況持續，將不排除採暫停進口的管制措施。他強調，今年8月12日起至明年2月11日，邊境會對美國輸台的調味醬料實施「逐批查驗」，即每批都需通過農藥檢驗合格後才可進口。

食藥署今天公布的邊境查驗不合格品項共有8批，農藥違規方面，包括2批美國調味料、印尼白胡椒粉、日本鮮蜜瓜、中國黑瓜子；另有1批印尼進口糖果被檢出非法著色劑「著色劑偶氮玉紅（氮紅）」；越南什錦水果則遭檢出防腐劑超標；泰國華南菜則有漂白劑違規問題。

「香港商赫士盟食品企業有限公司台北分公司」自美國進口的西南風味粉，被檢出含致癌農藥「環氧乙烷」。 （食藥署提供）

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