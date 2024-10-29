民眾開心領樹苗 林業保育署苗圃監工是幕後功臣

霧社苗圃監工仔細測量苗床長度，苗床培育樹種為台灣赤楊。（林業保育署南投分署提供）

2024/10/29 12:59

〔記者佟振國／南投報導〕許多民眾每年春季響應植樹造林，開心領取種類繁多的台灣原生種樹苗，背後則是有一群職人－苗圃監工的默默耕耘與付出，林業保育署南投分署表示，苗圃監工不僅要練就一眼正確辨認上百種樹苗，還得熟悉幼苗適應何種自然環境，嚴防病蟲害侵擾，可說是各個身懷絕技，絕對是守護苗木的幕後功臣。

林業保育署南投分署於每年植樹月，都會邀請民眾栽種具有生態及觀賞價值的原生植物，包括月橘（七里香）、山黃梔、桃金孃、金毛杜鵑、厚葉石斑木等；為了增進森林碳匯及森林生態系服務之多元效益，也持續在國有林地種植具有極佳固碳效益及利用價值的造林苗木，包括紅檜、台灣杉、巒大杉、櫸木、樟樹及相思樹等主要造林樹種，這些為數眾多的苗木，全都來自於南投分署所管轄的苗圃，苗木想要「頭好壯壯」，幕後仰賴苗圃監工的默默耕耘。

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南投分署說，苗圃監工的工作具高度專業，要練就一眼正確辨認上百種樹種幼苗能力，以及熟悉每種幼苗適合栽種的自然環境，包括土壤、日照、氣溫、雨量等條件，還得掌握異常天候與面臨病蟲害的應變、防治能力，可說是各個身懷絕技，人員需要經驗的累積與傳承，現今也面臨人才難覓的狀況。

苗圃監工以森林護管員聘用，起薪每月約3萬2000多元，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月薪資待遇4萬8000多元，苗圃日常工作不輕鬆，包括苗圃例行巡視、供水澆灌系統維護、苗木分配管理、災損回報，還要不定期支援天然林採種母樹生態調查、珍稀或特有樹種之種實處理與發芽試驗、執行苗圃疫病蟲害監測防治、苗圃作業環境及社會影響評估社區訪談等，因此能將苗木健康完好交到民眾手中，背後是多人汗水的累積。

田中苗圃監工調查記錄苗木根系生長情形。（林業保育署南投分署提供）

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