10/26 各報重點新聞一覽

備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，多數違憲。（ 記者叢昌瑾攝）

2024/10/26 06:31

自由時報

國會擴權法案 憲法法庭：多數違憲 藐視國會罪 違憲

備受關注的「國會擴權法案」釋憲案，憲法法庭昨作出判決，認定立法程序雖合憲，但立院要求就總統國情報告進行詢答等多項規定，以及人事被提名人應具結、對拒絕證言的人士處以罰鍰、藐視國會罪、立院委員會成立調查專案小組等爭議法條皆屬違憲，反質詢則是做限縮性合憲解釋。

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京華城弊案 北檢聲請延押柯文哲、彭振聲 通緝貼身帳房「橘子」許芷瑜

京華城弊案在押的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲及前副市長彭振聲押期將屆滿，台北地檢署昨向台北地院聲請延押兩人，台北地院已排定廿八日、卅一日，分別提訊彭、柯召開延押庭。另北檢也同步對滯留在日本的柯文哲貼身帳房「橘子」許芷瑜發布通緝、註銷護照。

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性侵安置少年 爆兩法官袒護醜聞 台東兒少安置主任 判3年11月定讞

曾獲金舵獎表揚的台東縣兒少安置機構林姓男主任，被控猥褻毆打一名安置少年，台東地院、高等法院花蓮分院均依強制猥褻、乘機猥褻、傷害三罪，將林男合併判刑四年，最高法院昨將乘機猥褻、傷害罪各判刑二年五月、一年六月確定，認為強制猥褻罪須再釐清，此部分發回更審。林男已確定的兩罪合計刑期三年十一月，須入獄服刑，由原二審法院定執行刑。

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聯合報

6大國會改革幾全違憲 在野批憲政恥辱

立法院修正立法院職權行使法並新增刑法藐視國會罪，引發擴權爭議，民進黨立法院黨團、行政院、總統與監察院皆聲請法規範憲法審查，憲法法庭昨趕在包括司法院正、副院長在內等七名大法官卸任前判決，宣示立院委員會設調查專案小組、要求總統到立院國情報告等關鍵條文違憲，即起生效。

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全球去年碳排571億噸 增幅新高

聯合國環境規畫署（UNEP）廿四日發布年度全球溫室氣體排放報告，強調各國政府若不採取進一步行動削減導致全球暖化的排放量，至二一○○年，全球氣溫將比工業化前水準升高攝氏三點一度，這將比二○一五年巴黎氣候協定將全球暖化控制在攝氏一點五度內的目標超出一倍多。

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中國時報

國會改革法案 形同實質違憲

攸關聽取總統國情報告、聽取行政院官員報告與質詢、人事同意權、調查權及聽證會、藐視國會罪等5大項的國會改革法案，憲法法庭25日判決17項違憲、4項部分違憲立即失效，15項合憲，9項部分合憲須修法。大法官的認定讓國會改革法案幾乎形同實質違憲，立法院須盡速修法，才能一定程度行使對鏡電視、疫苗案等調查權，及著手進行國會改革。

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百貨、大賣場收碳費 彭啓明：國際趨勢

我國目前僅針對製造業及能源業，且年排碳逾2萬5000噸以上的排碳大戶徵收碳費，涵蓋全台碳排約54％，但相較歐盟的6成，甚至未來2年內要達到85％而言偏低，環境部部長彭啓明25日接受廣播訪問時被問到「未來是否醫院、大賣場、百貨公司也要納入？」他說，「國際上是走到這個趨勢」，不見得會直接課徵，但會透過油價及電價反映成本。

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京華城弊案在押的台北市前市長、民眾黨主席柯文哲押期將屆滿，台北地檢署昨聲請延押。（資料照）

曾獲金舵獎表揚的台東縣兒少安置機構林姓男主任，被控猥褻毆打安置少年，最高法院昨將乘機猥褻、傷害罪各判刑二年五月、一年六月確定，須入獄服刑。（資料照）

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