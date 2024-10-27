為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    「破處小菊花」再回家「當好媽媽」 妻與小王腥羶對話讓人夫崩潰

    破處小菊花再回家當好媽媽，人夫見妻與小王腥羶對話崩潰！（情境照）

    破處小菊花再回家當好媽媽，人夫見妻與小王腥羶對話崩潰！（情境照）

    2024/10/27 07:31

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚7年的陳姓男子日前意外看見妻子手機跳出小王的簡訊，寫著：「在我面前越蕩越好、我要拿下妳的小菊花的第一次、內射是OK的可以嗎？」妻子竟回「可以，讓你摸嫩嫩的、那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」。新竹地院認為，張女已侵害配偶權情節重大，判賠先生15萬。

    陳男結婚7年育有1子，他說，婚姻初期夫妻感情尚稱良好，然妻子張女去年9月間開始舉止萌生異狀，行蹤也經常不明，他因工作繁忙，無暇顧及妻子於生活上的改變，而妻子又多次表示工作繁忙於公司加班，他也沒懷疑。

    去年11月他在家中偶然間看見妻子手機上顯示未讀LINE訊息，與暱稱Eric的小王對話，對方表示「不用拋棄自尊，你只要做愛的時候放開一點，在我面前越蕩越好」、「好想妳，好想看見妳現在的裸體」、「其他就是，我要用小玩具讓你一直舒服，然後抱著妳接吻，還要拿下妳的小菊花的第一次，主要是這樣，那基於妳MC的時間，那天內射是OK的……所以做愛的要求可以嗎」？張女回「可以，反正那天就……那我這禮拜好好保養一下，讓你摸嫩嫩的」、「週三那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」等語。

    陳男發現妻子與小王曖昧、露骨，甚有性行為相關之對話紀錄，始驚覺戴綠帽。憤而對妻子求償精神慰撫金30萬元。

    法官調查，張女不法侵害行為，確已侵害陳男配偶關係身分法益，且情節重大，破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，而使陳男精神上受有相當程度之痛苦。最後判賠15萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播