「破處小菊花」再回家「當好媽媽」 妻與小王腥羶對話讓人夫崩潰

破處小菊花再回家當好媽媽，人夫見妻與小王腥羶對話崩潰！（情境照）

2024/10/27 07:31

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚7年的陳姓男子日前意外看見妻子手機跳出小王的簡訊，寫著：「在我面前越蕩越好、我要拿下妳的小菊花的第一次、內射是OK的可以嗎？」妻子竟回「可以，讓你摸嫩嫩的、那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」。新竹地院認為，張女已侵害配偶權情節重大，判賠先生15萬。

陳男結婚7年育有1子，他說，婚姻初期夫妻感情尚稱良好，然妻子張女去年9月間開始舉止萌生異狀，行蹤也經常不明，他因工作繁忙，無暇顧及妻子於生活上的改變，而妻子又多次表示工作繁忙於公司加班，他也沒懷疑。

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去年11月他在家中偶然間看見妻子手機上顯示未讀LINE訊息，與暱稱Eric的小王對話，對方表示「不用拋棄自尊，你只要做愛的時候放開一點，在我面前越蕩越好」、「好想妳，好想看見妳現在的裸體」、「其他就是，我要用小玩具讓你一直舒服，然後抱著妳接吻，還要拿下妳的小菊花的第一次，主要是這樣，那基於妳MC的時間，那天內射是OK的……所以做愛的要求可以嗎」？張女回「可以，反正那天就……那我這禮拜好好保養一下，讓你摸嫩嫩的」、「週三那天吃飯做愛放鬆一下，再回去當好媽媽」等語。

陳男發現妻子與小王曖昧、露骨，甚有性行為相關之對話紀錄，始驚覺戴綠帽。憤而對妻子求償精神慰撫金30萬元。

法官調查，張女不法侵害行為，確已侵害陳男配偶關係身分法益，且情節重大，破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，而使陳男精神上受有相當程度之痛苦。最後判賠15萬元。

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