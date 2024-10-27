以色列轟炸伊朗釀4死 鎖定飛彈燃料設施打擊

以色列對伊朗發動轟炸，破壞伊朗軍事目標，包括地對空飛彈陣地、飛彈工廠，飛彈燃料儲存設施等。圖為以軍F-15戰機。

2024/10/27 07:54

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕以色列26日轟炸伊朗，主要針對軍事目標，包括地對空飛彈陣地、飛彈工廠、飛彈燃料儲存設施等。伊朗官方指稱，這次襲擊造成4人身亡。

綜合外媒報導，以色列軍方指出，26日的3波轟炸行動共有數十架軍機參與，包括戰鬥機、加油機和偵察機，目標地點距離以色列約1600公里。一名以色列官員表示，在以軍對伊朗發動的攻擊中，伊朗位於戰略要地的多個S-300地對空飛彈陣地被擊毀。

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科學與國際安全研究所（ISIS）所長歐布萊特（David Albright）與美國海軍分析中心（CNA）的分析師伊夫萊斯（Decker Eveleth）根據衛星空照圖照片判斷，以軍襲擊摧毀了霍吉爾（Khojir）飛彈生產基地的兩棟建築物，其中一棟建築物是用於混和彈道飛彈燃料的設施；在德黑蘭省帕爾欽地區，以軍也摧毀了3座用於混和彈道飛彈燃料的建築和1座倉庫。

伊夫萊斯表示，伊朗這些用於混和燃料用的機具難以製造，且因為伊朗受到國際制裁影響，要更換這些機具的難度很高，以色列透過有限的行動，打擊伊朗大規模生產飛彈的能力，「打擊十分精確」。

伊朗官媒26日晚間表示，以色列發動的攻擊共造成4名伊朗軍人死亡。而伊朗方面試圖淡化以色列空軍造成的損害，伊朗軍事聯合參謀部在一份聲明中表示，「敵方飛機」被阻止進入伊朗領空，這次襲擊造成的損害有限，並強調德黑蘭有權採取行動進行回應，但優先考慮在加薩走廊和黎巴嫩達成停火協議。

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