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    高鐵進高雄市區引疑慮 鐵道局：高雄車站天棚不會拆除重建

    高鐵是否進入高雄市區並與台鐵高雄車站共站，引發正反兩極意見。（記者侯承旭攝）

    高鐵是否進入高雄市區並與台鐵高雄車站共站，引發正反兩極意見。（記者侯承旭攝）

    2024/10/26 08:59

    〔記者侯承旭／高雄報導〕高鐵延伸屏東的路廊可能改採「高雄方案」，即將完工的台鐵高雄車站可能再開挖10年以上引發疑慮，交通部鐵道局澄清，高雄車站已完工之天棚、轉運站等不需拆除重建。

    交通部為了讓貫穿高雄市區的台鐵軌道地下化，在高雄市區已經施工20年，重新打造的高雄車站工程進度已達97%，今年底可望完工。

    交通部重啟高鐵「高雄方案」評估，高鐵將從目前的左營站進入高雄市區，並於台鐵高雄車站設站，引發正反兩極意見，民眾擔憂好不容易即將完工的高雄車站，又要開腸破肚大興土木，且設計新穎的高雄車站諸多設施將停工，甚至拆除。

    鐵道局指出，高鐵延伸屏東計畫目前持續就各種可能路廊方案審慎評估，如採用進入高雄車站方案（高雄方案），高雄車站既有已完工之天棚、轉運站不需拆除重建；後續高鐵於高雄車站兩側開挖施工，高雄車站之站體、國道客運站、市區公車站及天棚等已預留工程配套，僅周邊道路需局部改道或調整線型以維持交通，鐵道局將持續檢討各種工程方案，務求將各種影響降至最低。

    鐵道局強調，進行中的高雄車站工程，包括下沉廣場及天棚等仍以113年底完工為目標，不受高鐵延伸屏東規劃影響。

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