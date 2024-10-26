開放重機上國道？ 交通部調查：86％認為有安全疑慮

國內大型重機數量逐年攀升，相關團體爭取重機行駛國道，不過，根據交通部最新的委託調查，且8成6民眾認為「開放大型重型機車行駛國道，會因為汽、機車混流而產生安全上的疑慮」。（資料照）

2024/10/26 08:50

〔記者鍾麗華／台北報導〕國內大型重機數量逐年攀升，相關團體爭取重機行駛國道，9月還發起集結國道7個服務區抗議。不過，根據交通部最新的委託調查，63%民眾不贊成開放550c.c.以上大型重型機車行駛高速公路，較去（2023）年的59.5%微幅上升，且8成6認為「開放大型重型機車行駛國道，會因為汽、機車混流而產生安全上的疑慮」。

交通部高速公路局委託全國公信力民意調查公司，於今年7月8日至7月21日執行調查，分別以「市內電話調查」完成有效樣本1070份，「行動電話調查」完成有效樣本1070份，總計成功訪問2140人。

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根據調查，83%過去1年有使用高速公路的經驗，12.4%民眾是在「尖峰時段」，30.3%是在「離峰時段」，56.6%是尖峰時段與離峰時段「兩者皆有」。對於立法院三讀通過修正「道路交通管理處罰條例」，有關「除非有特別管制，否則大型重型機車可以比照小型汽車行駛國道」的認知情形方面，有23.6%「知道」，76.4%「不知道」。

贊成有條件開放大型重型機車行駛國道高速公路者，有35.1%「贊成僅平日週一至週五可行駛」，24.8%「贊成僅假日可行駛」，38.6%認為「應不限平日與假日皆可行駛」。若以路段來看，以贊成「開放行駛國3南部車流量較低之部分路段」（47.2%）比率較高。

對於「目前國內汽車與大型重型機車駕駛人的行車禮讓與守法習慣已經大幅改善，有 20.9%「同意」、24%表示「部分同意」，48.6%表示「不同意」。

有82.3%過去1年與550c.c.以上大型重型機車共同使用道路經驗，有19.4%在「國3甲及其他快速公（道）路」，30.7%在「一般平面道路」，49.8%「快速公（道）路及一般平面道路都有」。

「開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道後，會增加其他機車誤闖高速公路的情形」，有55.5%「同意」，41.5%「不同意」。「開放550c.c.以上大型重型機車行駛國道後，會因為汽、機車混流，讓國道路況變複雜，可能導致安全上的疑慮」結果有 86.1%「同意」，12.1%「不同意」。

高公局多次強調，現階段對開放大型重機行駛高速公路尚無共識，如經民調結果獲多數民意支持，同時獲地方政府正面支持，且社會氛圍對大型重機騎士行為觀感有所改善，再研議開放大型重機行駛高速公路。

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