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    「小翁立友」赴泰遭拘禁現況曝光！被電擊棒伺候、10天沒大號

    有「小翁立友」之稱的「康岳」陳康岳，9月初搭機赴泰國後失聯至今。（「可樂」提供，本報合成）

    有「小翁立友」之稱的「康岳」陳康岳，9月初搭機赴泰國後失聯至今。（「可樂」提供，本報合成）

    2024/10/26 13:22

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市38歲歌手、有「小翁立友」之稱的「康岳」陳康岳，9月初搭機赴泰國後失聯至今，最新現況也曝光，其魔術師好友王元照「可樂」透露，今天凌晨接到康岳訊息，表示被拘禁至今，一旦業績未達標就被電擊棒伺候，壓力大到連續10天大號大不出來，能吃到一顆水煮蛋都覺得很幸福，身心備受煎熬。

    豐原警方證實，9月14日已受理報案，初步了解，當事人係自行出境，在國內未有遭強暴脅迫情形，已通報警政署及外交部協助家屬，聯繫海外急難救助專線與相關管道，進行營救。

    王元照表示，康岳上月初前往泰國要和友人洽談兒童玩具車四輪驅動零件生意，高雄1名同行友人得知後，委託陳代為購買黃金佛牌，還願意幫忙出機票錢，而陳談完生意後，便到指定地點和對方接觸，結果一上車就被載走，目前得知最後定位在泰緬邊界附近詐騙園區，當天連同康岳共有3名台男遭同輛車載走軟禁，至今毫無下落。

    王表示，上月底突然有人以暱稱加入臉書好友，還說出僅兩人間才得知的密語，這才確認康岳真的被拘禁在該處，應是被逼迫從事電信詐騙歐美華人之類不法，才會有機會接觸到電腦，由於時差問題，對方都是在深夜向他發出求助訊息，且有時突然傳訊後又相隔2至3小時才又上線，研判應是擔心被發現。

    王說，近期每天睡不到4小時，就怕漏掉任何可以及時營救的重要訊息，而今天凌晨康岳傳訊表示，被拘禁至今，一旦業績未達標就被電擊棒伺候，壓力大到連續10天上大號大不出來，能吃到一顆水煮蛋都覺得是很幸福的事，身心煎熬，可見過得真的很慘，讓他也覺得相當揪心。

    有「小翁立友」之稱的「康岳」陳康岳，9月初搭機赴泰國後失聯至今。（「可樂」提供）

    有「小翁立友」之稱的「康岳」陳康岳，9月初搭機赴泰國後失聯至今。（「可樂」提供）

    康岳透露吃到一顆水煮蛋都覺得很幸福，可見過得真的很慘。（「可樂」提供）

    康岳透露吃到一顆水煮蛋都覺得很幸福，可見過得真的很慘。（「可樂」提供）

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