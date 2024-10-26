周杰倫演唱會台中警抓黃牛 查獲5工程師搶48張票

歌手周杰倫演唱會門票秒殺，不法黃牛搶票轉售圖利，台中市警察局今天宣布，共查獲5名工程師搶得48張門票，以每張加價2500元到1萬5000元轉賣，依法移送地檢署偵辦。（資料照）

2024/10/26 13:45

〔中央社〕歌手周杰倫演唱會門票秒殺，不法黃牛搶票轉售圖利，台中市警察局今天宣布，共查獲5名工程師搶得48張門票，以每張加價2500元到1萬5000元轉賣，依法移送地檢署偵辦。

周杰倫台北大巨蛋演唱會門票開賣秒殺，台中市警察局刑事警察大隊今天召開記者會表示，不法黃牛看準商機透過搶票工程師大量搶票批貨來高價轉售獲利，使得民眾無法順利購票，警方全面啟動「屠牛專案」掃蕩打擊非法黃牛。

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警方表示，這次專案報請台中地檢署指揮偵辦，並召集刑警大隊、刑事警察局電信偵查大隊、桃園市政府警察局刑事警察大隊共同組成專案小組，從售票黃牛開始查緝並全力斷絕黃牛票券來源。

警方指出，專案小組運用大數據分析網路上販售演唱會票券等相關資訊，掌握工程師涉嫌使用搶票機器人程式並改良用於各大售票平台，以不當方式大量搶票再加價轉售。

專案小組兵分多路，北、中、南同步展開搜索行動，一舉查獲劉姓工程師等5人到案，並查扣票券、手機、桌機、筆電等證物。

警方追查發現，工程師除了利用搶票機器人搶購各國藝人演唱會外，23日還用搶票程式搶購周杰倫演唱會共48張，並以每張加價2500元到1萬5000元轉售，經計算不法獲利約新台幣33萬元，全案警詢後，依違反文化創意產業發展法移請台中地方檢察署偵辦。

為了躲避查緝，警方說，這些工程師前往網咖搶票，專案小組到場查緝時，意外發現許多民眾對於亞洲天王周杰倫的狂熱，整個網咖人滿為患，都是為了能有更高的網速搶得票券，當搶到票券時甚至還有民眾歡呼鼓掌，猶如中了樂透彩一般。（編輯：謝雅竹）

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