恐怖！139縣道黑狗突竄出 女車友閃不及摔傷、車架斷三截

女車友衝撞黑狗後，翻滾落地。（圖警方提供）

2024/10/26 12:28

〔記者張聰秋／彰化報導〕再傳車友因流浪犬撞傷事件，彰化人犬衝突問題已是不爭的事實。今天上午，42歲楊姓自行車車友與多位車友同行，行經彰化縣芬園鄉大彰路139縣道路段，1隻流浪犬突然竄出，楊女閃避不及撞上這隻黑狗，撞擊瞬間連人帶車翻滾落地，導致車架斷裂三截，人車摔倒，手腳多處挫傷，送醫治療中。

大彰路139縣道交通事件頻傳，尤其沿路流浪犬群聚出沒，追趕重機騎士、單車，甚至衝撞的事故頻傳。上個月芬園鄉同一路段，才發生一名女老師騎機車撞上流浪犬受傷，還有一名單車車友被追咬的事件，沒想到今天又上演，凸顯流浪犬問題難解。

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對此，彰化縣動物防疫所長董孟治表示，上個月事故發生後，動防所已經捕捉多隻流浪犬，啟動TNVR（誘捕、絕育、注射疫苗、放回原地）機制，沒想到今天又傳女車友受傷事件，他們會再次派人處理，若查明是有飼主的犬隻，將要求飼主負責；若是流浪犬，則會安排捕捉。

芬園鄉同安村村長林子瓏則認為，流浪犬攻擊用路人的事件屢屢發生，動防所應深入檢討管理對策，不應僅捕捉後絕育再放回原地，應對有攻擊風險的犬隻予以收容，減少危險。

最新數據顯示，彰化縣流浪犬數量已超過1萬3000隻，現有的中途之家僅能收容約200隻，縣府計畫投入1.8億元重建，提升收容量至450隻，還是緩不濟急。

縣議員曹嘉豪指出，在零撲殺政策後，這7年多來犬隻數量不減反增，他覺得TNVR計畫應更謹慎選擇回置地點，不能在原地回放，更要避開在人口稠密區、交通繁忙地段及生態敏感區放養。

代理農業處長蕭麗玲坦言，流浪犬增多與餵食行為有關，今年目標完成2200隻犬隻絕育計畫，目前已完成2000多隻。她說，TNVR需達85%絕育率才能有效控制犬群，希望民眾減少在街頭餵食行為，以減輕犬隻聚集的壓力，農業處也會持續宣導，民眾也不要隨便棄養放生，官民一起出力，共同解決流浪動物的問題。

救護車抵達趕緊把女車友抬上擔架送醫。（圖警方提供）

彰化縣芬園鄉大彰路139縣道路段，今天上午發生一起黑狗闖進馬路，行經女車友根本無反應的時間就衝撞上黑狗，連人帶車翻滾落地送醫。（圖警方提供）

黑狗闖進馬路，車友急閃。（圖民眾提供）

女車友撞上黑狗後，連人帶車翻滾落地，單車斷裂。（圖警方提供）

女車友撞上黑狗後，連人帶車翻滾落地，單車斷裂毀損。（圖警方提供）

單車翻滾落地，車架斷裂。（圖民眾提供）

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