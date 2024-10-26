日氣象廳預測康芮下週升級「強颱」 專家：將讓東北季風更強

康芮颱風昨日從熱帶低氣壓升級成颱風後，持續往西移動，日本氣象廳預測，最快於30日康芮將升級為日本定義的強颱。（圖擷自日本氣象廳）

2024/10/26 13:23

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕康芮颱風昨日從熱帶低氣壓升級成颱風後，持續往西移動，日本氣象廳預測，最快於30日康芮將升級為日本定義的強颱。氣象專家也提醒，康芮在經過台灣東方海域北上過程中，外圍風場可能讓東北季風更強、降雨機率提高、沿海風力增大，同時也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度加大。

康芮颱風目前位於菲律賓東方海面，根據日本氣象廳最新颱風動態顯示，預估29日康芮颱風會先升級為日本定義的「強烈熱帶風暴」（最大風速每秒25公尺以上、未滿每秒33公尺）30則會升級為日本定義的「強颱」（最大風速每秒33公尺以上、未滿每秒44公尺），屆時中心位置在北緯19.8度、東經126.7度，持續朝西北方向行進，中心附近的最大風速每秒35公尺（依我國氣象署定義為中度颱風），最大瞬間風速每秒50公尺，颱風圈的半徑達230公里。預計31日來到沖繩與那國島南部海域附近，之後將會持續北上。

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天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今上午也指出，週末這兩天康芮颱風距離台灣仍然較遠，還不會對台灣的天氣有所影響，目前的預報顯示未來有高機率在台灣東南方遠海逐漸北轉，經過琉球群島後繼續向日本附近海面移動，直接影響台灣的機會仍低。

吳聖宇指出，預估下週康芮在經過台灣東方海域北上的過程中，外圍風場有可能讓台灣附近的東北季風更為加強，迎風面地區降雨機率高，沿海風力增大，同時也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度較為加大，預報資料顯示溫度又會有比較明顯的轉涼機會。不過後續康芮颱風實際的轉向角度，以及跟台灣之間的距離遠近都還有變化空間，提醒仍須持續留意未來的颱風預報訊息。

吳聖宇也提到，潭美颱風則是會繼續往海南島、越南近海移動，下週一之後有可能減速，並且向東迴轉再度往南海中部移動，但是因為發展條件轉差，強度將會顯著減弱，可能在南海減弱為熱帶性低氣壓，預期對台灣的天氣不會再有明顯影響。

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇指出，預估下週康芮在經過台灣東方海域北上的過程中，外圍風場可能讓東北季風更強、降雨機率提高、沿海風力增大，同時也可能讓東北季風帶動冷空氣南下的程度加大。（圖擷自氣象署）

康芮颱風昨日從熱帶低氣壓升級成颱風後，持續往西移動，日本氣象廳預測，最快於30日康芮將升級為日本定義的強颱。（圖擷自日本氣象廳）

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