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    性侵安置少年 爆兩法官袒護醜聞 台東兒少安置主任 判3年11月定讞

    曾獲金舵獎表揚的台東縣兒少安置機構林姓男主任，被控猥褻毆打安置少年，最高法院昨將乘機猥褻、傷害罪各判刑二年五月、一年六月確定，須入獄服刑。（資料照）

    曾獲金舵獎表揚的台東縣兒少安置機構林姓男主任，被控猥褻毆打安置少年，最高法院昨將乘機猥褻、傷害罪各判刑二年五月、一年六月確定，須入獄服刑。（資料照）

    2024/10/26 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕曾獲金舵獎表揚的台東縣兒少安置機構林姓男主任，被控猥褻毆打一名安置少年，台東地院、高等法院花蓮分院均依強制猥褻、乘機猥褻、傷害三罪，將林男合併判刑四年，最高法院昨將乘機猥褻、傷害罪各判刑二年五月、一年六月確定，認為強制猥褻罪須再釐清，此部分發回更審。林男已確定的兩罪合計刑期三年十一月，須入獄服刑，由原二審法院定執行刑。

    外洩法官免職 不通報法官罰俸1年

    本案調查期間，還引爆外界高度關注的兩名法官袒護猥褻犯醜聞，將調查資料提供林男的時任高雄地院法官侯弘偉，已遭免職定讞；壓案不通報的士林地院法官姜麗香，上訴後獲改判為罰俸一年、約二百多萬元確定。

    林男二○二○年四月間邀被害少年到他房間喝酒，突脫去少年內褲，要求陪他一起看色情片及加以猥褻；幾天後再次叫來少年喝酒，趁少年酒醉酣睡時猥褻對方下體，少年不甘受辱且心生畏懼，告知伯父。

    乘機猥褻、傷害少年 林男兩罪確定

    林男為遮掩犯行，恐嚇少年不得再提起及要求切結遭拒，恫嚇「我現在連殺人都可能、信不信我拿刀把你的臉砍下去」等語，接著拿電扇砸向對方及毆打、強勒少年脖子受傷。

    一、二審法院認定林男身為安置機構主任，竟化身為加害人強制及乘機猥褻少年，使孤立無援的少年承受莫大威脅與恐懼，迄未獲原諒也未賠償，三罪併判四年，最高法院將乘機猥褻、傷害兩罪維持原判定讞，強制猥褻部分撤銷發回更審。

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