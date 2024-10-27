台北市區今晨有路跑！新生高、環東快、堤頂大道等路段管制

2024/10/27 07:17

2024長榮航空城市觀光馬拉松車輛改道路線示意圖。（圖擷取自活動官網）

首次上稿 06:38

更新時間 07:17

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕長榮航空與中華民國路跑協會今天（27日）舉辦「2024長榮航空城市觀光馬拉松」，台北市區部分道路、堤頂大道、環東高架道將實施管制，請用路人配合提早改道，避免壅塞。

根據台北市警局交通大隊提供資訊，活動自今天清晨5點10分起跑，凌晨3時至中午12時，管制凱達格蘭大道、中山南路、愛國東路、杭州南路、信義路、仁愛路、新生高架、北安路、明水路、樂群一路、堤頂大道、環東高架道等。

2024長榮航空城市觀光馬拉松交通管制時間示意圖。（圖擷取自活動官網）

改道動線及替代道路如下：

一、「凱達格蘭大道東西向車流」請改道行駛貴陽街、愛國西路。

二、「仁愛路東往西方向車流」請改道行駛南、北側慢車道、忠孝東、西路。

三、「欲穿越仁愛路及景福門圓環之南、北向車流」請改道行駛金山南路（南往北）、重慶南路。

四、「原新生高架道車流」請改道行駛新生北路、中山北路。

五、「北安路（圓山隧道至明水路）往東車流」請改道行駛北安路東往西內側1線調撥車道。

六、「明水路、樂群一路往東車流」請改道行駛北安路或樂群二路。

七、「堤頂大道往南車流」請改道舊宗路往南續行。

八、「麥帥二橋往市區車流」請改道麥帥一橋。

九、「塔悠路往北車流」請改道南京東路接三民路往北續行。

十、「環東大道東往西車流」請下環東大道南港經貿園區出口匝道，改道行駛忠孝東路或南港路。

十一、「麥帥一橋機慢車道往市區機慢車」請改道行駛麥帥一橋快車道。

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